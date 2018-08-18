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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7308730973107311

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1. Зросли більш, як на 15%
14%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:03

  unicdima написав:
  Kostia написав:Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее :lol:

Тут не согласен, контингент у Династии нормальный, но жить там не стал бы, там к вечеру такой треш во дворе творится, катастрофически не хватает места для машин и человеков.

по сермиле вечером прогуляйтесь, будете удивлены)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:11

  Natt написав:Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.


Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:14

  5396669 написав:
airmax78 написав:
  Sidus написав:В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?
Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?

Это тут неоднократно обсуждалось. Паркоместа - это очень приятный вид аренды. Вообще никаких забот ни о чем, по сравнению с квартирой. НО. Низкая доходность аренды и гарантированный простой пока дом не заселится хотя бы %% на 50.
Я своих арендаторов паркоместа в Одессе - 4-х за последние, наверное, 7 лет ни разу даже не видел. И ни одного дня простоя уже 5 лет.
Мои паркоместа уже дали прирост в цене 66% в долларах за год (есть подтвержденные сделки). И это далеко не все заселено.
Уже сдал половину. Но из-за того что много предложений пока за 3000+кп (это 139 аренд от цены входа).
Просто пока много предложений от хозяев которые делают ремонты.
Помимо меня есть еще два таких же как я оптовика - чисто под аренду.
А в бизнесе и элитке - вообще возможны очень неприятные варианты: когда те, кто покупает раньше, мало того что попадают на простой, так еще и покупают дороже всех. Уже по нескольким объектам такое наблюдал.

Но! По новым ценам (рыночным) паркоместа рентабельность упала. Через год-полтора подумаю о продаже.


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На этапе стройки получается заработать на росте. Но тогда года 2 - простой после ввода в эксплуатацию. При покупке после сдачи, в большинстве случаев приходится рассчитывать только на арендный доход.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:39

  Kostia написав:[
Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее :lol:

Это вы читайте внимательнее. Это вы сказали, что от переулка Моторного до метро на пару минут дальше, чем от Династии. Парк победы хуже Моторного. Соломенка теперь тоже хуже Науки. Кстати, если не ошибаюсь, то и Русановку вы хотели сравнить с Науки. Слушайте, я понимаю, что вы живете где-то там, но не нужно так откровенно топить за тот забытый богом район. Часто сворачиваю со столички и еду через Науки, прекрасно вижу её окрестности с ее контингентом. Спорить не хочу, есть цены на недвигу и ее аренду и они ставят все на свои места.
Востаннє редагувалось hume в Сер 05 тра, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 17:39

  Libo написав:
  Natt написав:Ага, как-то говорили, мол, шторками закрыли и все. Нифига. Соседские окна раздражают.



дісклаймер: це не мій цоколь.
flyman
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  #<1 ... 7308730973107311
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