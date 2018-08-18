5396669 написав:

airmax78 написав: Sidus написав: В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?

Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет? В этой связи не было идеи просто накупить паркингов вместе квартир?Ремонт делать не нужно, маленьнкие-ликвидные, почему нет?

Это тут неоднократно обсуждалось. Паркоместа - это очень приятный вид аренды. Вообще никаких забот ни о чем, по сравнению с квартирой. НО. Низкая доходность аренды и гарантированный простой пока дом не заселится хотя бы %% на 50.

Я своих арендаторов паркоместа в Одессе - 4-х за последние, наверное, 7 лет ни разу даже не видел. И ни одного дня простоя уже 5 лет. Это тут неоднократно обсуждалось. Паркоместа - это очень приятный вид аренды. Вообще никаких забот ни о чем, по сравнению с квартирой. НО. Низкая доходность аренды и гарантированный простой пока дом не заселится хотя бы %% на 50.Я своих арендаторов паркоместа в Одессе - 4-х за последние, наверное, 7 лет ни разу даже не видел. И ни одного дня простоя уже 5 лет.

Мои паркоместа уже дали прирост в цене 66% в долларах за год (есть подтвержденные сделки). И это далеко не все заселено.Уже сдал половину. Но из-за того что много предложений пока за 3000+кп (это 139 аренд от цены входа).Просто пока много предложений от хозяев которые делают ремонты.Помимо меня есть еще два таких же как я оптовика - чисто под аренду.А в бизнесе и элитке - вообще возможны очень неприятные варианты: когда те, кто покупает раньше, мало того что попадают на простой, так еще и покупают дороже всех. Уже по нескольким объектам такое наблюдал.Но! По новым ценам (рыночным) паркоместа рентабельность упала. Через год-полтора подумаю о продаже.Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk