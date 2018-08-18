Додано: Сер 05 тра, 2021 17:39

Kostia написав: [

Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее

Это вы читайте внимательнее. Это вы сказали, что от переулка Моторного до метро на пару минут дальше, чем от Династии. Парк победы хуже Моторного. Соломенка теперь тоже хуже Науки. Кстати, если не ошибаюсь, то и Русановку вы хотели сравнить с Науки. Слушайте, я понимаю, что вы живете где-то там, но не нужно так откровенно топить за тот забытый богом район. Часто сворачиваю со столички и еду через Науки, прекрасно вижу её окрестности с ее контингентом. Спорить не хочу, есть цены на недвигу и ее аренду и они ставят все на свои места.