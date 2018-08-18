Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:[ Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее
Это вы читайте внимательнее. Это вы сказали, что от переулка Моторного до метро на пару минут дальше, чем от Династии. Парк победы хуже Моторного. Соломенка теперь тоже хуже Науки. Кстати, если не ошибаюсь, то и Русановку вы хотели сравнить с Науки. Слушайте, я понимаю, что вы живете где-то там, но не нужно так откровенно топить за тот забытый богом район. Часто сворачиваю со столички и еду через Науки, прекрасно вижу её окрестности с ее контингентом. Спорить не хочу, есть цены на недвигу и ее аренду и они ставят все на свои места.
Востаннє редагувалось hume в Сер 05 тра, 2021 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Kostia написав:[ Читайте меня внимательнее, ору с вас. Гугл с династии показывает 26 минут пешком к вокзальной (а там по дороге контингент хуже чем на науки в разы). Есть желание выходить с машины и ходить вечерами по вокзалу? На науки и то приятнее
Это вы читайте внимательнее. Это вы сказали, что от переулка Моторного до метро на пару минут дальше, чем от Династии. Парк победы хуже Моторного. Соломенка теперь тоже хуже Науки. Кстати, если не ошибаюсь, то и Русановку вы хотели сравнить с Науки. Слушайте, я понимаю, что вы живете где-то там, но не нужно так откровенно топить за тот забытый богом район. Часто сворачиваю со столички и еду через Науки, прекрасно вижу её окрестности с ее контингентом. Спорить не хочу, есть цены на недвигу и ее аренду и они ставят все на свои места.
Не с моторного, а с ракетной это раз Вы приводили пешую доступность метро как один из главных фактов в выборе недвиги и при этом приводите династию как пример норм дома, где к метро идти 26 минут. Зашквар
двуха 46м,отапливаемой 45м, 1600 грубо,но опять же когда показания теплосчетчика по акту сняли.Но заметил по объектам без регуляторов или инд отопления все за февраля 28 дней примерно равны длинному декабрю 2020 по суммам отопления
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 05 тра, 2021 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Це балкон, який хитрожопі засклили і опалюють. А по докам незаскленний і з коефіцієнтом 0.3:-) і не оплачується
не будьте столь мелочны. тут за 30 лет незалежности 70% страны растащили и не жужу, а тут какой-то квадратный мэтр. тем более курилка...если уж зимбабве так зимбабве. чего уж там...аугусто хосэрамоновичу рип..
Олежан написав:Знаю двоих кто купил квартиру в династии, оба уже продали и перекрестились. Плотность человек на квардраиный метр зашкаливает.
Я лично избегал недорогих ЖК, в которых большое количество однух. Общага или бордель. Одно из двух. Мгновенно засрут и глазом не моргнут. Однухи еще терпимы в небольшом количестве в дорогих ЖК, куда не ломанутся снимать проститутки и люмпен. То, что изначально программируется под сдачу, пиши пропало. А когда засрут такой дом или прогремит его слава как борделя, выгодно продать квартиру в таком доме будет проблематично. Так что переплатить сегодня в дорогом ЖК - это не попадалово, это хорошая инвестиция в будущее.