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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7310731173127313>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1. Зросли більш, як на 15%
14%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 19:55

  Libo написав:
  Олежан написав:Знаю двоих кто купил квартиру в династии, оба уже продали и перекрестились. Плотность человек на квардраиный метр зашкаливает.


Я лично избегал недорогих ЖК, в которых большое количество однух. Общага или бордель. Одно из двух. Мгновенно засрут и глазом не моргнут. Однухи еще терпимы в небольшом количестве в дорогих ЖК, куда не ломанутся снимать проститутки и люмпен. То, что изначально программируется под сдачу, пиши пропало. А когда засрут такой дом или прогремит его слава как борделя, выгодно продать квартиру в таком доме будет проблематично. Так что переплатить сегодня в дорогом ЖК - это не попадалово, это хорошая инвестиция в будущее. 8)

чем дороже жк тем дороже проститутки :idea:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:09

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:двуха 46м,отапливаемой 45м,


Когда вы уже перестанете считать копейки? :roll:
Сколько можно сэкономить на отоплении 1 кв.м? :shock:
Мы можем пропивать за один вечер тыщи и рассовывать их по трусикам и лификам девчонкам, а копейки на отопление считаем. Называется на метре бля наэкономили.
:lol: :lol: :lol:
к чему этот перл? Живу я не хуже твоей легенды.Конг спросил о 3х метровых высотой хатах,метраж скринить с главной ЦКС мне влом,вот и описал текстово.Победы 30 примерно тоже по суммам,но там газколона
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 05 тра, 2021 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:10

Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:12

  adeges написав:Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.

Таки где слайды ? то есть видео
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:21

  adeges написав:Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.


Я всегда говорил, что современные укропские евроремонты и дизайнеры впереди планеты всей. Я лично в восторге. Вот только попадаются извращенцы с их стилями рококо и людовиков. Но эта пшонка головного мозга быстро пройдет. Не жалейте денег на хороший ремонт, на дизайнеров, на современные качественные материалы и оборудование. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:39

  Libo написав:
  Олежан написав:Знаю двоих кто купил квартиру в династии, оба уже продали и перекрестились. Плотность человек на квардраиный метр зашкаливает.


Я лично избегал недорогих ЖК, в которых большое количество однух. Общага или бордель. Одно из двух. Мгновенно засрут и глазом не моргнут. Однухи еще терпимы в небольшом количестве в дорогих ЖК, куда не ломанутся снимать проститутки и люмпен. То, что изначально программируется под сдачу, пиши пропало. А когда засрут такой дом или прогремит его слава как борделя, выгодно продать квартиру в таком доме будет проблематично. Так что переплатить сегодня в дорогом ЖК - это не попадалово, это хорошая инвестиция в будущее. 8)

в комфорте - комфортные, в элите - элитные , в варшавском? - правильно, экономные :mrgreen: но они есть везде. и в хрющах и на липках
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну и уровень общения....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:42

  Investor_K написав:Ну и уровень общения....

ой-ой, как же так...перед вольтером жутко неудобно..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:52

  adeges написав:Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.

Показывали как-то ремонт высокого уровня в квартире а модных мопах в Нью Йорке. Площадь не помню. Бюджет был в районе миллиона.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:52

  Investor_K написав:Ну и уровень общения....

Какой у дна мб уровень?
vitaliian
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