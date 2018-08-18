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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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plugatyrev
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:09
к чему этот перл? Живу я не хуже твоей легенды.Конг спросил о 3х метровых высотой хатах,метраж скринить с главной ЦКС мне влом,вот и описал текстово.Победы 30 примерно тоже по суммам,но там газколона
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Сер 05 тра, 2021 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:10
Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.
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adeges
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:12
adeges написав:
Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.
Таки где слайды ? то есть видео
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pesikot
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:21
adeges написав:
Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.
Я всегда говорил, что современные укропские евроремонты и дизайнеры впереди планеты всей. Я лично в восторге. Вот только попадаются извращенцы с их стилями рококо и людовиков. Но эта пшонка головного мозга быстро пройдет. Не жалейте денег на хороший ремонт, на дизайнеров, на современные качественные материалы и оборудование.
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Libo
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:39
Libo написав: Олежан написав:
Знаю двоих кто купил квартиру в династии, оба уже продали и перекрестились. Плотность человек на квардраиный метр зашкаливает.
Я лично избегал недорогих ЖК, в которых большое количество однух. Общага или бордель. Одно из двух. Мгновенно засрут и глазом не моргнут. Однухи еще терпимы в небольшом количестве в дорогих ЖК, куда не ломанутся снимать проститутки
и люмпен. То, что изначально программируется под сдачу, пиши пропало. А когда засрут такой дом или прогремит его слава как борделя, выгодно продать квартиру в таком доме будет проблематично. Так что переплатить сегодня в дорогом ЖК - это не попадалово, это хорошая инвестиция в будущее.
в комфорте - комфортные, в элите - элитные , в варшавском? - правильно, экономные
но они есть везде. и в хрющах и на липках
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plugatyrev
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:40
Ну и уровень общения....
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Investor_K
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:42
Investor_K написав:
Ну и уровень общения....
ой-ой, как же так...перед вольтером жутко неудобно..
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plugatyrev
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:52
adeges написав:
Друзья только что сделали видео экскурсию, что купили на прошлой неделе в Остине за 650к, накинув 100к на аскинг прайс. Дом 135м. Одно слово - обнять и плакать: мы на неньке зажрались с евроремонтами.
Показывали как-то ремонт высокого уровня в квартире а модных мопах в Нью Йорке. Площадь не помню. Бюджет был в районе миллиона.
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airmax78
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:52
Investor_K написав:
Ну и уровень общения....
Какой у дна мб уровень?
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vitaliian
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