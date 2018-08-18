RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7310731173127313

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 63
1. Зросли більш, як на 15%
14%
9
2. Зросли на 10 - 15%
5%
3
3. Зросли на 5 - 10%
13%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
35%
22
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
2%
1
8. Впали на 10 - 15%
10%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
12
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:56

  hume написав:
  5396669 написав:
hume написав:Так это в порядке вещей. Вы пишите информацию, форумчане вас хэйтят. Норма.
Ну после такого как-то и отпадает желание делиться новостями.

Отправлено с моего SM-G998B через Tapatalk

Поэтому многие и перестали, к сожалению.

+
когда то информативный форум загадили
зачем писать реальную информацию если вместо обсуждения выливается ведро помоев?
периодически читаю по привычке...

кстати купил паркинг в прицентральном)
Прохожий
 
Повідомлень: 12214
З нами з: 05.06.13
Подякував: 712 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 21:12

  plugatyrev написав:
  Первый написав:
  plugatyrev написав:Це балкон, який хитрожопі засклили і опалюють. А по докам незаскленний і з коефіцієнтом 0.3:-) і не оплачується

не будьте столь мелочны. тут за 30 лет незалежности 70% страны растащили и не жужу, а тут какой-то квадратный мэтр. тем более курилка...если уж зимбабве так зимбабве. чего уж там...аугусто хосэрамоновичу рип..


Так думають поки сусід зверху по стояку, не зробив собі такий лайфак і не вирішив розкулачити Ахметова. А потім, коли у квартирі стає 14 градусів, находить прозріння.
Первый
 
Повідомлень: 15976
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7310731173127313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2034, 2035, 2036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20350 3519150
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 18:13
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21952
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32424)
05.05.2021 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.