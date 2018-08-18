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когда то информативный форум загадили
зачем писать реальную информацию если вместо обсуждения выливается ведро помоев?
периодически читаю по привычке...
кстати купил паркинг в прицентральном)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 тра, 2021 20:56
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когда то информативный форум загадили
зачем писать реальную информацию если вместо обсуждения выливается ведро помоев?
периодически читаю по привычке...
кстати купил паркинг в прицентральном)
Додано: Сер 05 тра, 2021 21:12
Так думають поки сусід зверху по стояку, не зробив собі такий лайфак і не вирішив розкулачити Ахметова. А потім, коли у квартирі стає 14 градусів, находить прозріння.
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