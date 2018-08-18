Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Вы живете не в аквариуме, как золотая рыбка, а на круглом шарике- п. Земля. На вас также отражаются экономические неурядицы всего мира. Про летящую в высь спотовую цену древесины я написал. Советую глянуть еще этот график: https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL Выводы делайте сами. Леваки у власти(у нас под предводительством дедушки Барни) приходят массово в разных странах. Сейчас еще и Германия ляжет под них... Ой как это аукнется...
Четвёртый, или какой там по счету интернационал? Думаете сбудутся прогнозы по доллару основателя ветки? Минуй нас пуще всех печалей,,,
Понаехал написав:Вы живете не в аквариуме, как золотая рыбка, а на круглом шарике- п. Земля. На вас также отражаются экономические неурядицы всего мира. Про летящую в высь спотовую цену древесины я написал. Советую глянуть еще этот график: https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL Выводы делайте сами. Леваки у власти(у нас под предводительством дедушки Барни) приходят массово в разных странах. Сейчас еще и Германия ляжет под них... Ой как это аукнется...
Четвёртый, или какой там по счету интернационал? Думаете сбудутся прогнозы по доллару основателя ветки? Минуй нас пуще всех печалей,,,
соціалізм там для бахатих (про це десь так на 14 хв.), а партія там єдино вірна ...якесь дежаву ...
алкоголізм лікують все більшими дозами алкоголю, тобто кредитну економіку ще більше качають кредитами...
Потому и проверяется перед покупкой, что никто не зарегистрирован.
Там вообще интересная история - чувак, будучи в браке, приобрёл квартиру в 1997 по дарственной, потом прописал туда свою жену, она родила дитё, которое прописали по месту прописки матери. Интересный момент - в 2016 дитё признали потерпевшим от Чернобыля (хз на самом деле, но cцуко, через 30 лет после взрыва! ) и дали 3 группу инвалидности.
В 2017 году чувак решил выписать жену с дитём из квартиры (думаю, она его конкретно достала к тому времени) на основании того, что она не собственник квартиры, а квартира целиком и полностью его. Суд его послал (типа это члены твоей семьи - сам их прописал, другой квартиры у них нет, они живут тихо-мирно, так что вали отсюда, всё по закону), поэтому чувак с женой развёлся и решил квартиру продать.
Подделавши справку об отсутствии прописанных людей, чувак квартиру продал своей крёстной в 2018 году. Новая владелица подала в суд на выселение его бывшей жены и сына (которому ещё не было 18 лет). Апелляции/кассации - дело дошло до Верховного Суда. А так как у них нету другого жилья + сын-инвалид, и как оказалось справка о прописанных людях фальшивая (ну надо же!) - они пока остаются жить в этой квартире вместе с новой владелицей. Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции со всеми открывшимися деталями.
P.S. Продавать нужно было не крёстной, а специально обученым "соседям", которые в суд подавать не будут, а сами всё сделают - и замки сами поменять могут, и из квартиры гадюшник за пару дней сделают. А БЖ сделать ничего не сможет, т.к. она там почти никто (ключевое слово "почти").
То есть это была фиктивная продажа единственной целью которой было выселить бж? Еще, как я понимаю, с того времени законы изменились. Когда недавно покупал, на сделке выяснилось, что есть прописанные, но нотариус, которой я доверяю, спокойно к этому отнеслась, сказав, что сейчас новый владелец может сам выписать без всяких судов. Может, чем судиться, проще перепродать эту квартиру еще раз.
Флай, а ким реально ти працюєш? Бо, на айтішніка - ти не схожий))
Може ти просто інформатику у школі викладаєш?
Долярчик, а чим ви дійсно торгуєте?! Бо в мене сусід на Південному магазин взуттєвий має, я щось не зауважив, щоб він раз в рік квартиру купляв. Зара він за свій магазин 20кг в місяць платить оренди і то ще знизили бо карантин був.
Флай, а ким реально ти працюєш? Бо, на айтішніка - ти не схожий))
Може ти просто інформатику у школі викладаєш?
Долярчик, а чим ви дійсно торгуєте?! Бо в мене сусід на Південному магазин взуттєвий має, я щось не зауважив, щоб він раз в рік квартиру купляв. Зара він за свій магазин 20кг в місяць платить оренди і то ще знизили бо карантин був.
Смотрю я на доллярчика и практически уверен, что он так тещю с тестем заипал, что те сами купили ему квартиру.
Он дистанционно может вынести мозг нах, а что происходит при близком контакте могу только предполагать
Vlad442 написав:То есть это была фиктивная продажа единственной целью которой было выселить бж? Еще, как я понимаю, с того времени законы изменились. Когда недавно покупал, на сделке выяснилось, что есть прописанные, но нотариус, которой я доверяю, спокойно к этому отнеслась, сказав, что сейчас новый владелец может сам выписать без всяких судов. Может, чем судиться, проще перепродать эту квартиру еще раз.
Судя по ссылке - да, фиктивная продажа, учитывая хитрожопость чувака (договор дарения в 1997 будучи в браке, хотя предыдущие владельцы её предлагали на продажу другим соседям). А если перепродать её ещё раз - нахрен она кому нужна (как зайцу триппер). Разве что профессиональным "соседям", которые устроят ад бж и её сыну (сынуля тоже там на папашку иск подавал).
Чувак и так попал на двойные алименты - если не дурак, нужно подать иск в суд на установление отцовства по тесту днк и сделать всё, чтобы бж его не получила и заседание прошло без неё - и он автоматом перестанет быть законным отцом. И тогда тётка будет в полной ж.