galadriel написав:

Faceless написав: Serg-ik написав: Сам факт переходу права власності на квартиру до іншої особи не є безумовною підставою для виселення членів сім`ї власника цього нерухомого майна, у тому числі і колишніх.



https://reyestr.court.gov.ua/Review/90591345 Потому и проверяется перед покупкой, что никто не зарегистрирован. Потому и проверяется перед покупкой, что никто не зарегистрирован.

Там вообще интересная история - чувак, будучи в браке, приобрёл квартиру в 1997 по дарственной, потом прописал туда свою жену, она родила дитё, которое прописали по месту прописки матери. Интересный момент - в 2016 дитё признали потерпевшим от Чернобыля (хз на самом деле, но cцуко, через 30 лет после взрыва!) и дали 3 группу инвалидности.В 2017 году чувак решил выписать жену с дитём из квартиры (думаю, она его конкретно достала к тому времени) на основании того, что она не собственник квартиры, а квартира целиком и полностью его. Суд его послал (типа это члены твоей семьи - сам их прописал, другой квартиры у них нет, они живут тихо-мирно, так что вали отсюда, всё по закону), поэтому чувак с женой развёлся и решил квартиру продать.Подделавши справку об отсутствии прописанных людей, чувак квартиру продал своей крёстной в 2018 году. Новая владелица подала в суд на выселение его бывшей жены и сына (которому ещё не было 18 лет). Апелляции/кассации - дело дошло до Верховного Суда. А так как у них нету другого жилья + сын-инвалид, и как оказалось справка о прописанных людях фальшивая (ну надо же!) - они пока остаются жить в этой квартире вместе с новой владелицей.Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции со всеми открывшимися деталями.P.S. Продавать нужно было не крёстной, а специально обученым "соседям", которые в суд подавать не будут, а сами всё сделают - и замки сами поменять могут, и из квартиры гадюшник за пару дней сделают. А БЖ сделать ничего не сможет, т.к. она там почти никто (ключевое слово "почти").