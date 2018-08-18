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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73317332733373347335>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 68
1. Зросли більш, як на 15%
13%
9
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
25
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 14:18

  Понаехал написав:Вы живете не в аквариуме, как золотая рыбка, а на круглом шарике- п. Земля. На вас также отражаются экономические неурядицы всего мира. Про летящую в высь спотовую цену древесины я написал.
Советую глянуть еще этот график:
https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL
Выводы делайте сами. Леваки у власти(у нас под предводительством дедушки Барни) приходят массово в разных странах. Сейчас еще и Германия ляжет под них... Ой как это аукнется...


Четвёртый, или какой там по счету интернационал? Думаете сбудутся прогнозы по доллару основателя ветки? Минуй нас пуще всех печалей,,,
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 15:07

  drevlyanin написав:
  Понаехал написав:Вы живете не в аквариуме, как золотая рыбка, а на круглом шарике- п. Земля. На вас также отражаются экономические неурядицы всего мира. Про летящую в высь спотовую цену древесины я написал.
Советую глянуть еще этот график:
https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL
Выводы делайте сами. Леваки у власти(у нас под предводительством дедушки Барни) приходят массово в разных странах. Сейчас еще и Германия ляжет под них... Ой как это аукнется...


Четвёртый, или какой там по счету интернационал? Думаете сбудутся прогнозы по доллару основателя ветки? Минуй нас пуще всех печалей,,,

соціалізм там для бахатих (про це десь так на 14 хв.), а партія там єдино вірна ...якесь дежаву ...


алкоголізм лікують все більшими дозами алкоголю,
тобто кредитну економіку ще більше качають кредитами...
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:05

  galadriel написав:
  Faceless написав:
Serg-ik написав:Сам факт переходу права власності на квартиру до іншої особи не є безумовною підставою для виселення членів сім`ї власника цього нерухомого майна, у тому числі і колишніх.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90591345
Потому и проверяется перед покупкой, что никто не зарегистрирован.


Там вообще интересная история - чувак, будучи в браке, приобрёл квартиру в 1997 по дарственной, потом прописал туда свою жену, она родила дитё, которое прописали по месту прописки матери. Интересный момент - в 2016 дитё признали потерпевшим от Чернобыля (хз на самом деле, но cцуко, через 30 лет после взрыва! :shock:) и дали 3 группу инвалидности.

В 2017 году чувак решил выписать жену с дитём из квартиры (думаю, она его конкретно достала к тому времени) на основании того, что она не собственник квартиры, а квартира целиком и полностью его. Суд его послал (типа это члены твоей семьи - сам их прописал, другой квартиры у них нет, они живут тихо-мирно, так что вали отсюда, всё по закону), поэтому чувак с женой развёлся и решил квартиру продать.

Подделавши справку об отсутствии прописанных людей, чувак квартиру продал своей крёстной в 2018 году. Новая владелица подала в суд на выселение его бывшей жены и сына (которому ещё не было 18 лет). Апелляции/кассации - дело дошло до Верховного Суда. А так как у них нету другого жилья + сын-инвалид, и как оказалось справка о прописанных людях фальшивая (ну надо же!) - они пока остаются жить в этой квартире вместе с новой владелицей.
Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции со всеми открывшимися деталями.

P.S. Продавать нужно было не крёстной, а специально обученым "соседям", которые в суд подавать не будут, а сами всё сделают - и замки сами поменять могут, и из квартиры гадюшник за пару дней сделают. А БЖ сделать ничего не сможет, т.к. она там почти никто (ключевое слово "почти").

То есть это была фиктивная продажа единственной целью которой было выселить бж?
Еще, как я понимаю, с того времени законы изменились. Когда недавно покупал, на сделке выяснилось, что есть прописанные, но нотариус, которой я доверяю, спокойно к этому отнеслась, сказав, что сейчас новый владелец может сам выписать без всяких судов.
Может, чем судиться, проще перепродать эту квартиру еще раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:27

  baraka написав:
  Успіх написав:
Кстати, трафик на лун проседает из месяца в месяц, не факт что симиларвеб его точно считает, но мне это не нравится

https://www.similarweb.com/website/lun.ua

Причина понятна: они аккумулируют объявления нескольких агентств, частных и ОЛХ там нет. Ценник дорисовывают, постят объявления ранее проданных квартир. Это не зеркало рынка, а загон
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:алкоголізм лікують

Флай, а ким реально ти працюєш?
Бо, на айтішніка - ти не схожий))

Може ти просто інформатику у школі викладаєш? :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 17:54

  Успіх написав:
  flyman написав:алкоголізм лікують

Флай, а ким реально ти працюєш?
Бо, на айтішніка - ти не схожий))

Може ти просто інформатику у школі викладаєш? :)

Долярчик, а чим ви дійсно торгуєте?! Бо в мене сусід на Південному магазин взуттєвий має, я щось не зауважив, щоб він раз в рік квартиру купляв. Зара він за свій магазин 20кг в місяць платить оренди і то ще знизили бо карантин був.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:31

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:алкоголізм лікують

Флай, а ким реально ти працюєш?
Бо, на айтішніка - ти не схожий))

Може ти просто інформатику у школі викладаєш? :)

Долярчик, а чим ви дійсно торгуєте?! Бо в мене сусід на Південному магазин взуттєвий має, я щось не зауважив, щоб він раз в рік квартиру купляв. Зара він за свій магазин 20кг в місяць платить оренди і то ще знизили бо карантин був.

Смотрю я на доллярчика и практически уверен, что он так тещю с тестем заипал, что те сами купили ему квартиру.

Он дистанционно может вынести мозг нах, а что происходит при близком контакте могу только предполагать
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:36

  Vlad442 написав:То есть это была фиктивная продажа единственной целью которой было выселить бж?
Еще, как я понимаю, с того времени законы изменились. Когда недавно покупал, на сделке выяснилось, что есть прописанные, но нотариус, которой я доверяю, спокойно к этому отнеслась, сказав, что сейчас новый владелец может сам выписать без всяких судов.
Может, чем судиться, проще перепродать эту квартиру еще раз.


Судя по ссылке - да, фиктивная продажа, учитывая хитрожопость чувака (договор дарения в 1997 будучи в браке, хотя предыдущие владельцы её предлагали на продажу другим соседям).
А если перепродать её ещё раз - нахрен она кому нужна (как зайцу триппер). Разве что профессиональным "соседям", которые устроят ад бж и её сыну (сынуля тоже там на папашку иск подавал).

Чувак и так попал на двойные алименты - если не дурак, нужно подать иск в суд на установление отцовства по тесту днк и сделать всё, чтобы бж его не получила и заседание прошло без неё - и он автоматом перестанет быть законным отцом. И тогда тётка будет в полной ж.
galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:48

  Serg-ik написав:
  baraka написав:
  Успіх написав:
Кстати, трафик на лун проседает из месяца в месяц, не факт что симиларвеб его точно считает, но мне это не нравится

https://www.similarweb.com/website/lun.ua

Причина понятна: они аккумулируют объявления нескольких агентств, частных и ОЛХ там нет. Ценник дорисовывают, постят объявления ранее проданных квартир. Это не зеркало рынка, а загон


но, у луны самый толковый каталог новостроек (при этом, по вторичке там ничего не поменялось по качеству). То есть получается, что как минимум по новостройкам трафик падает.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 18:58

  baraka написав:
  Serg-ik написав:Причина понятна: они аккумулируют объявления нескольких агентств, частных и ОЛХ там нет. Ценник дорисовывают, постят объявления ранее проданных квартир. Это не зеркало рынка, а загон


но, у луны самый толковый каталог новостроек (при этом, по вторичке там ничего не поменялось по качеству). То есть получается, что как минимум по новостройкам трафик падает.

моя думка, що з 2015 по 2020 закупилися всі, хто тільки хотів, навіть Долярчик і той з чахлим бізнесом влошився в два об"єкти нерухомості.

Навіть від "дешевої іпотеки" РН не встає, ріст цін в межах інфляції, а об"єми падають.

Залишається одне - моніторити, в надії знайти своє золотце по ціні лому.
flyman
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