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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 08 тра, 2021 19:15
flyman написав: baraka написав:
но, у луны самый толковый каталог новостроек (при этом, по вторичке там ничего не поменялось по качеству). То есть получается, что как минимум по новостройкам трафик падает.
моя думка, що з 2015 по 2020 закупилися всі, хто тільки хотів, навіть Долярчик і той з чахлим бізнесом влошився в два об"єкти нерухомості.
Навіть від "дешевої іпотеки" РН не встає, ріст цін в межах інфляції, а об"єми падають.
но-но-но, флай, тут такие крамольные мысли не приветсвуются
эта скользкая дорожка может привести в лагерь обвалишек
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baraka
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Додано: Суб 08 тра, 2021 19:39
Bolt написав: Успіх написав: flyman написав:
алкоголізм лікують
Флай, а ким реально ти працюєш?
Бо, на айтішніка - ти не схожий))
Може ти просто інформатику у школі викладаєш?
Долярчик, а чим ви дійсно торгуєте?! Бо в мене сусід на Південному магазин взуттєвий має, я щось не зауважив, щоб він раз в рік квартиру купляв. Зара він за свій магазин 20кг в місяць платить оренди і то ще знизили бо карантин був.
Так правильно, з такою ціною оренди, то треба в супертоповому прохідному місці стояти і бажано не на ринку!
І краще дитячим взуттям(хоч і на нього розвелося конкурентів)
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Додано: Суб 08 тра, 2021 19:53
hume написав:
Смотрю я на доллярчика и практически уверен, что он так тещю с тестем заипал, что те сами купили ему квартиру
Ні.
Жінка походить з бідної сім'ї, як і я!(хоч мої батьки трошки заможніші)
hume написав:
Он дистанционно может вынести мозг нах, а что происходит при близком контакте могу только предполагать
А це інколи буває і "наживо"))))))
Особливо, коли забагато кави вип'ю)))
(але каву, я не кожен день п'ю)
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:14
flyman написав: baraka написав: Serg-ik написав:
Причина понятна: они аккумулируют объявления нескольких агентств, частных и ОЛХ там нет. Ценник дорисовывают, постят объявления ранее проданных квартир. Это не зеркало рынка, а загон
но, у луны самый толковый каталог новостроек (при этом, по вторичке там ничего не поменялось по качеству). То есть получается, что как минимум по новостройкам трафик падает.
моя думка, що з 2015 по 2020 закупилися всі, хто тільки хотів, навіть Долярчик і той з чахлим бізнесом влошився в два об"єкти нерухомості.
Навіть від "дешевої іпотеки" РН не встає, ріст цін в межах інфляції, а об"єми падають.
Залишається одне - моніторити, в надії знайти своє золотце по ціні лому.
Тогда в богатых странах недвижимость вообще никого не должна интересовать, все давно ей закупились. Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос, и арендаторы как крысы бегут.
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vitaliian
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Додано: Суб 08 тра, 2021 20:29
vitaliian написав:
Тогда в богатых странах недвижимость вообще никого не должна интересовать, все давно ей закупились. Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос, и арендаторы как крысы бегут.
а где вы смотрите эти обьекты ?
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Додано: Суб 08 тра, 2021 21:06
Учитывая высоту помещения, там можно 10-15 двухуровневых смартквартир нарезать.
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Додано: Суб 08 тра, 2021 21:16
vitaliian написав:
Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос
, и арендаторы как крысы бегут
Швидше, то просто зараз в більшості бізнесу справи "сумні", а в половини з тих "сумних справ", то просто - капєцний капєц.
Навіть, мені цього року важче вести бізнес, ніж минулоріч.
Недавно підняв ціни, майже на все! І то при тому, що майже половину з них ще не отримував, а просто "тримаюсь на старих запасах".
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Додано: Суб 08 тра, 2021 21:26
Успіх написав: vitaliian написав:
Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос
, и арендаторы как крысы бегут
Швидше, то просто зараз в більшості бізнесу справи "сумні", а в половини з тих "сумних справ", то просто - капєцний капєц.
Навіть, мені цього року важче вести бізнес, ніж минулоріч.
Недавно підняв ціни, майже на все! І то при тому, що майже половину з них ще не отримував, а просто "тримаюсь на старих запасах".
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у кого не очень, а у кого то судя по количеству пользователей тесла в городе, все норм
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