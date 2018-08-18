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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7332733373347335>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 68
1. Зросли більш, як на 15%
13%
9
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
25
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:"заїхати на білому коні" в Київ

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:15

  flyman написав:
  baraka написав:но, у луны самый толковый каталог новостроек (при этом, по вторичке там ничего не поменялось по качеству). То есть получается, что как минимум по новостройкам трафик падает.

моя думка, що з 2015 по 2020 закупилися всі, хто тільки хотів, навіть Долярчик і той з чахлим бізнесом влошився в два об"єкти нерухомості.

Навіть від "дешевої іпотеки" РН не встає, ріст цін в межах інфляції, а об"єми падають.


но-но-но, флай, тут такие крамольные мысли не приветсвуются :)
эта скользкая дорожка может привести в лагерь обвалишек :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:39

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:алкоголізм лікують

Флай, а ким реально ти працюєш?
Бо, на айтішніка - ти не схожий))

Може ти просто інформатику у школі викладаєш? :)

Долярчик, а чим ви дійсно торгуєте?! Бо в мене сусід на Південному магазин взуттєвий має, я щось не зауважив, щоб він раз в рік квартиру купляв. Зара він за свій магазин 20кг в місяць платить оренди і то ще знизили бо карантин був.

Так правильно, з такою ціною оренди, то треба в супертоповому прохідному місці стояти і бажано не на ринку!
І краще дитячим взуттям(хоч і на нього розвелося конкурентів)
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Смотрю я на доллярчика и практически уверен, что он так тещю с тестем заипал, что те сами купили ему квартиру

Ні.
Жінка походить з бідної сім'ї, як і я!(хоч мої батьки трошки заможніші)
  hume написав:Он дистанционно может вынести мозг нах, а что происходит при близком контакте могу только предполагать

А це інколи буває і "наживо"))))))
Особливо, коли забагато кави вип'ю)))
(але каву, я не кожен день п'ю) :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:14

  flyman написав:
  baraka написав:
  Serg-ik написав:Причина понятна: они аккумулируют объявления нескольких агентств, частных и ОЛХ там нет. Ценник дорисовывают, постят объявления ранее проданных квартир. Это не зеркало рынка, а загон


но, у луны самый толковый каталог новостроек (при этом, по вторичке там ничего не поменялось по качеству). То есть получается, что как минимум по новостройкам трафик падает.

моя думка, що з 2015 по 2020 закупилися всі, хто тільки хотів, навіть Долярчик і той з чахлим бізнесом влошився в два об"єкти нерухомості.

Навіть від "дешевої іпотеки" РН не встає, ріст цін в межах інфляції, а об"єми падають.

Залишається одне - моніторити, в надії знайти своє золотце по ціні лому.

Тогда в богатых странах недвижимость вообще никого не должна интересовать, все давно ей закупились. Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос, и арендаторы как крысы бегут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:29

  vitaliian написав:Тогда в богатых странах недвижимость вообще никого не должна интересовать, все давно ей закупились. Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос, и арендаторы как крысы бегут.

а где вы смотрите эти обьекты ?
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 20:44

  spekulant написав:
  vitaliian написав:Тогда в богатых странах недвижимость вообще никого не должна интересовать, все давно ей закупились. Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос, и арендаторы как крысы бегут.

а где вы смотрите эти обьекты ?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-of ... L14RF.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:06

  vitaliian написав:
  spekulant написав:а где вы смотрите эти обьекты ?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-of ... L14RF.html

Учитывая высоту помещения, там можно 10-15 двухуровневых смартквартир нарезать.
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос, и арендаторы как крысы бегут

Швидше, то просто зараз в більшості бізнесу справи "сумні", а в половини з тих "сумних справ", то просто - капєцний капєц. :shock:
Навіть, мені цього року важче вести бізнес, ніж минулоріч.
Недавно підняв ціни, майже на все! І то при тому, що майже половину з них ще не отримував, а просто "тримаюсь на старих запасах".
Отаке :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:26

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Офигеваю сколько дешевых офисов в продажу выкинули даже по 500 уе лб возле метро есть, наверное ценник на комуналь космос, и арендаторы как крысы бегут

Швидше, то просто зараз в більшості бізнесу справи "сумні", а в половини з тих "сумних справ", то просто - капєцний капєц. :shock:
Навіть, мені цього року важче вести бізнес, ніж минулоріч.
Недавно підняв ціни, майже на все! І то при тому, що майже половину з них ще не отримував, а просто "тримаюсь на старих запасах".
Отаке :roll:

у кого не очень, а у кого то судя по количеству пользователей тесла в городе, все норм
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