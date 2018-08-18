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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7332733373347335

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 68
1. Зросли більш, як на 15%
13%
9
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
25
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Успіх написав:А класно вони придумали?! :mrgreen:


Дааа уж... На какое-то более оригинальное видео не хватило бюджета?

Кстати, трафик на лун проседает из месяца в месяц, не факт что симиларвеб его точно считает, но мне это не нравится

https://www.similarweb.com/website/lun.ua
С чем связываете падение трафика? Вроде спрос населения в отделах продаж сильно меньше не становиться, хотя новых строек очевидно меньше
Востаннє редагувалось KtoStroit в Суб 08 тра, 2021 22:15, всього редагувалось 1 раз.
KtoStroit
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Повідомлення Додано: Суб 08 тра, 2021 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  spekulant написав:у кого не очень, а у кого то судя по количеству пользователей тесла в городе, все норм

Ну, так як десь "втрачають", до десь "примножують")))
Наприклад, продуктові і будівельні супермаркети, всі види доставки, піцерії з гарною розкруткою доставки і т. п. - то у них тільки збільшення прибутку!
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