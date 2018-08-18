Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
spekulant написав:у кого не очень, а у кого то судя по количеству пользователей тесла в городе, все норм
Ну, так як десь "втрачають", до десь "примножують"))) Наприклад, продуктові і будівельні супермаркети, всі види доставки, піцерії з гарною розкруткою доставки і т. п. - то у них тільки збільшення прибутку!