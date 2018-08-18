Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
spekulant написав:у кого не очень, а у кого то судя по количеству пользователей тесла в городе, все норм
Ну, так як десь "втрачають", до десь "примножують"))) Наприклад, продуктові і будівельні супермаркети, всі види доставки, піцерії з гарною розкруткою доставки і т. п. - то у них тільки збільшення прибутку!
Успіх написав:Так кажуть, що в Сержика - все чудово! Людина знайшла свій граль щастя у вічній оренді! Так що його котлетка в 50К, на РН не піде, а піде, мабуть, на навчання дітей...Що теж, досить не погано!
Я, наверное, впервые согласен с Доллярчиком Недвига - якорь, современный мир он мобильный и якоря лучше не иметь, чтобы не упускать возможности и не терять в мобильности. Самое лучшее, куда можно потратить котлету в 50к - образования свое и детей, повышение личной еффективности и конкуретноспособности. В этих вложениях рентабельность в десятки раз выше, чем в бетоне
Это просто какое мантровое клише со всех сторон, жупел. Какое такое образование? Стандартное совковское есть почти у всех, выучил язык, ок. На какое мифическое МВАшное или какое другое образование стоит тратиться после 30ти 40ка? Много ли таких людей? А что значит тратить на детей? В современном мире дети это не средство инвестирования денег в плане последующей ожидаемой отдачи. Это скорее своя кровь, гены и инстинкт оставить потомство. Но не кусок хлеба в старости. И рождение и содержание детей требует много денег, включая ненавистные бетонометры. Очень интересуют детали рентабельности от детей, хотелось бы услышать.
Просто родительские чувства, желание чтобы жизнь детей сложилась лучше чем своя собственная - Вы не рассматриваете. Образование для детей? В идеале что-то из Лиги Плюща. Задачка та еще. С этим в любой точке мира нарасхват от 10 куе в месяц сразу после выпуска. Если есть еще и гражданство страны первого мира, то можно и чуть проще. Язык само собой.
airmax78 написав:Не знаю. Сильно, конечно, они в ЯГ экономили. На многом. За овер 2куе покупать такое, как-то западло. Хотя когда тут рассказывают о Республике, подбирающейся к 2ке - можно и подумать.
Умеете вы подобрать объект для сравнения. Но здесь скорее вопросы к цене Республики, в которой по плану 106 домов вроде. Но все таки то, как хотят получить оплату в ЯГ это дичь какая то в наше время, отрыжка из 90-х. Меня терзают смутные сомнения в способности удержатся от соблазна "усовершенствовать" дом будущими жильцами, считающими такую форму платежа приемлемой. Но может УК и сможет этому противодействовать. Посмотрим.
rjkz написав:Образование для детей? В идеале что-то из Лиги Плюща. Задачка та еще. С этим в любой точке мира нарасхват от 10 куе в месяц сразу после выпуска. Если есть еще и гражданство страны первого мира, то можно и чуть проще. Язык само собой.
Извиняюсь за оффтоп, но вот уровень местного ТОП ВУЗа - университета Шевченко, где обучаются новые "илиты"
rjkz написав:Образование для детей? В идеале что-то из Лиги Плюща. Задачка та еще. С этим в любой точке мира нарасхват от 10 куе в месяц сразу после выпуска. Если есть еще и гражданство страны первого мира, то можно и чуть проще. Язык само собой.
Извиняюсь за оффтоп, но вот уровень местного ТОП ВУЗа - университета Шевченко, где обучаются новые "илиты"