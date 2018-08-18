RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7334733573367337>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 69
1. Зросли більш, як на 15%
13%
9
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 17:48

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  beee написав:ребят, дайте совет.
110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к?
никак не могу решить.
в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше.
в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.

ЛЛЛ!!!
Локація!
Локація!
Локація!
Золоте правило! І не важливо, чи для себе берете, чи під оренду!

Не повторяйте чужие глупости, недвижимость в топовых локациях из-за высокой цены имеет рентабельность 2-3% а какой нибудь магазинчик в Стрые на базарчике или маф-кафе на трассе может приносить 15-20%

в топовых локациях сдашь всегда, максимум в цене уступишь чуть - в ебенях может стоять с вывеской сдается долго, ну и тут врядли под аренду
gonzo
 
Повідомлень: 203
З нами з: 05.01.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:43

  gonzo написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:[ребят, дайте совет.
110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к?
никак не могу решить.
в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше.
в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.

ЛЛЛ!!!
Локація!
Локація!
Локація!
Золоте правило! І не важливо, чи для себе берете, чи під оренду!

Не повторяйте чужие глупости, недвижимость в топовых локациях из-за высокой цены имеет рентабельность 2-3% а какой нибудь магазинчик в Стрые на базарчике или маф-кафе на трассе может приносить 15-20%


-------
в топовых локациях сдашь всегда, максимум в цене уступишь чуть - в ебенях может стоять с вывеской сдается долго, ну и тут врядли под аренду[/quote]

--------
Що цікаво - ви обоє праві! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 421
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:49

  change_pm написав:
  baraka написав:у вас не возникает вопросов типа: "почему я должен подстраиваться под ситуацию, а не они ?", "почему я должен действовать реактивно, а не проактивно?"

А то! Постійно! Ці питання в мене стали виникати ще в 10-12 роках...

Я пробував діяти проактивно в Україні - скрізь коруптоз...і мохната "пгокугокська" лапа...

Тому завжди є інший вар"янт для тих, хто хоче "бути в білому" - валіза...
  baraka написав:у меня и самого то пробегают такие мысли, но вот обидно же

Відповів в лічку...

ведучий ютуб каналу minoroty mindset
у одному відео сказав так:
"Тебе не влаштовує несправедливість світу? - Стань багатим, отримай владу і тоді змінюй світ."

Так що кому не подобається:
- іти в систему і міняти її
- змиритися і жити, як решта - держава в одному всесвіті, пересічені в іншому
- чемодан, вокзал... (Анталія 8) )
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24468
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 18:51

  Успіх написав:Faceless
:mrgreen:
Тут, трохи не той варіант)))
(хоча там локація НЕнайгірша)
1. Я "зливав" все, що мав)) - рятував свої накопичені гривні))
2. А так, як мав НЕ багато, то брав те, на що вистачило коштів.
Іпотеки ж тоді ФІКСОВАНОЇ на 5р. - не було!
А так, то взяв би біля себе (в суперлокації), в сусідньому новозбудованому будинку, однуху ~40м2 за ~ 1 200 000!

Так що мало грошей - мало можливостей!©
І, навпаки, як є гроші, то..... :wink:

від чого Успіх "рятував"?
із БСУ, де можна заробити зараз 0 (але гарантовано, із врахуванням інфляції) влошився в ризиковий актив. Успішне рішення.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24468
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:13

ребята если доллар станет 30грн.
как отреагирует рынок?
т.е. иметься виду там где цена хотябы формально заявляется в гривнах - например в отделах продаж сразу начнут корректировать?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4737
З нами з: 21.04.11
Подякував: 672 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:17

  flyman написав:
  change_pm написав:
  baraka написав:у вас не возникает вопросов типа: "почему я должен подстраиваться под ситуацию, а не они ?", "почему я должен действовать реактивно, а не проактивно?"

А то! Постійно! Ці питання в мене стали виникати ще в 10-12 роках...

Я пробував діяти проактивно в Україні - скрізь коруптоз...і мохната "пгокугокська" лапа...

Тому завжди є інший вар"янт для тих, хто хоче "бути в білому" - валіза...
  baraka написав:у меня и самого то пробегают такие мысли, но вот обидно же

Відповів в лічку...

ведучий ютуб каналу minoroty mindset
у одному відео сказав так:
"Тебе не влаштовує несправедливість світу? - Стань багатим, отримай владу і тоді змінюй світ."
)
стать богатым, начать менять мир, чтобы в итоге потерять богатства и власть? Странный совет. Богатые люди самые большие консерваторы.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6903
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:21

  flyman написав:
  Успіх написав:Faceless
:mrgreen:
Тут, трохи не той варіант)))
(хоча там локація НЕнайгірша)
1. Я "зливав" все, що мав)) - рятував свої накопичені гривні))
2. А так, як мав НЕ багато, то брав те, на що вистачило коштів.
Іпотеки ж тоді ФІКСОВАНОЇ на 5р. - не було!
А так, то взяв би біля себе (в суперлокації), в сусідньому новозбудованому будинку, однуху ~40м2 за ~ 1 200 000!

Так що мало грошей - мало можливостей!©
І, навпаки, як є гроші, то..... :wink:

від чого Успіх "рятував"?
із БСУ, де можна заробити зараз 0 (але гарантовано, із врахуванням інфляції) влошився в ризиковий актив. Успішне рішення.
ну если его дом сдадут возможно долярчик что то даже заработает. Хотя трэшэвых сценариев тоже много в отличии от депозита где фонд гарантирует хотя бы 200 тыс.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6903
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Успішне рішення.

Звичайно що так!
Ось тут для тебе сюрприз! ;)
І відео, і фото!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

.
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 421
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:39

  beee написав:ребят, дайте совет.
110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к?
никак не могу решить.
в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше.
в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.

Мне кажется по ЯГ уже спешить некуда. Я бы, может, посмотрел в сторону Конкордии или Гринвилля. Хотя, конечно, выехать утром что из одного, что из другого тот еще квест будет. Шевченковский - отказать.
airmax78
 
Повідомлень: 38488
З нами з: 25.10.12
Подякував: 925 раз.
Подякували: 4653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот так вот... Старонаводницкая с "паркоместом" по цене УноСитиХаоса без паркинга: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... LybLX.html
Модные мопы разрывают советскую вторичку.
airmax78
 
Повідомлень: 38488
З нами з: 25.10.12
Подякував: 925 раз.
Подякували: 4653 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7334733573367337>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2036, 2037, 2038
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20370 3525483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 18:34
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216931
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94755)
09.05.2021 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.