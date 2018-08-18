Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:ребят, дайте совет. 110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к? никак не могу решить. в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше. в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.
ЛЛЛ!!! Локація! Локація! Локація! Золоте правило! І не важливо, чи для себе берете, чи під оренду!
Не повторяйте чужие глупости, недвижимость в топовых локациях из-за высокой цены имеет рентабельность 2-3% а какой нибудь магазинчик в Стрые на базарчике или маф-кафе на трассе может приносить 15-20%
в топовых локациях сдашь всегда, максимум в цене уступишь чуть - в ебенях может стоять с вывеской сдается долго, ну и тут врядли под аренду
Успіх написав:[ребят, дайте совет. 110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к? никак не могу решить. в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше. в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.
ЛЛЛ!!! Локація! Локація! Локація! Золоте правило! І не важливо, чи для себе берете, чи під оренду!
Не повторяйте чужие глупости, недвижимость в топовых локациях из-за высокой цены имеет рентабельность 2-3% а какой нибудь магазинчик в Стрые на базарчике или маф-кафе на трассе может приносить 15-20%
------- в топовых локациях сдашь всегда, максимум в цене уступишь чуть - в ебенях может стоять с вывеской сдается долго, ну и тут врядли под аренду[/quote]
Тут, трохи не той варіант))) (хоча там локація НЕнайгірша) 1. Я "зливав" все, що мав)) - рятував свої накопичені гривні)) 2. А так, як мав НЕ багато, то брав те, на що вистачило коштів. Іпотеки ж тоді ФІКСОВАНОЇ на 5р. - не було! А так, то взяв би біля себе (в суперлокації), в сусідньому новозбудованому будинку, однуху ~40м2 за ~ 1 200 000!
Тут, трохи не той варіант))) (хоча там локація НЕнайгірша) 1. Я "зливав" все, що мав)) - рятував свої накопичені гривні)) 2. А так, як мав НЕ багато, то брав те, на що вистачило коштів. Іпотеки ж тоді ФІКСОВАНОЇ на 5р. - не було! А так, то взяв би біля себе (в суперлокації), в сусідньому новозбудованому будинку, однуху ~40м2 за ~ 1 200 000!
beee написав:ребят, дайте совет. 110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к? никак не могу решить. в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше. в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.
Мне кажется по ЯГ уже спешить некуда. Я бы, может, посмотрел в сторону Конкордии или Гринвилля. Хотя, конечно, выехать утром что из одного, что из другого тот еще квест будет. Шевченковский - отказать.