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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7334733573367337

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 69
1. Зросли більш, як на 15%
13%
9
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
38%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:56

  airmax78 написав:Вот так вот... Старонаводницкая с "паркоместом" по цене УноСитиХаоса без паркинга: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... LybLX.html
Модные мопы разрывают советскую вторичку.

А что вы ожидали?
122 метра в состоянии под ремонт.

Тот же район, но в жилом состоянии и даже с приличными МОПами
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3k-a ... 8736586b71

В этом сегменте Дорожай или всё таки Дешевей ? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:Вот так вот... Старонаводницкая с "паркоместом" по цене УноСитиХаоса без паркинга: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... LybLX.html
Модные мопы разрывают советскую вторичку.

А что вы ожидали?
122 метра в состоянии под ремонт.

Тот же район, но в жилом состоянии.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/3k-a ... 8736586b71

В этом сегменте Дорожай или всё таки Дешевей ? :mrgreen:
Жесть, как они умудрились в доме 96 года сделать ремонт 86 года ???

Жесткое несоответствие "дорого богато" вокруг квартиры и треша внутри квартиры
KtoStroit
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:Faceless
:mrgreen:
Тут, трохи не той варіант)))
(хоча там локація НЕнайгірша)
1. Я "зливав" все, що мав)) - рятував свої накопичені гривні))
2. А так, як мав НЕ багато, то брав те, на що вистачило коштів.
Іпотеки ж тоді ФІКСОВАНОЇ на 5р. - не було!
А так, то взяв би біля себе (в суперлокації), в сусідньому новозбудованому будинку, однуху ~40м2 за ~ 1 200 000!

Так що мало грошей - мало можливостей!
І, навпаки, як є гроші, то..... :wink:
Ті умови іпотеки були ще минулого року, а може й раніше
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:10

там 122 метра, а под субсидию попадает только то что до 120
если цену сбросят до 72К народ потянится
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:24

UA
та не, не под аренду. а себе для жизни. ну нравится мне архитектура именно шевченковского центра - золотых ворот. тем более первое место работы - метро проект, на месте которого и построили ЯГ - ностальгия. и к тому же, у кого ещё есть закрытая территория, где можно выпустить двоих детей?
на счёт максимальной цены писали - да, вы правы. но они 15 мая объявили подорожание снова. ещё зимой можно было купить по 1700 долл м2. сейчас 2200. тот кто купил 100 м2 на ровном месте заработал 50 тыс. Хотя, учитывая их схему, в которой нужно 70% дать наличкой вчёрную, риски - до 100%))
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:30

  airmax78 написав:
  beee написав:ребят, дайте совет.
110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к?
никак не могу решить.
в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше.
в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.

Мне кажется по ЯГ уже спешить некуда. Я бы, может, посмотрел в сторону Конкордии или Гринвилля. Хотя, конечно, выехать утром что из одного, что из другого тот еще квест будет. Шевченковский - отказать.


спасибо. гринвиль парк - тоже смотрю. но цена сейчас 2 тыс м2. с ЯГ примерно сравнимо, но сильно долго ещё будут строить 2 дом.

по шевченковскому - понятно.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:34

  beee написав:UA
та не, не под аренду. а себе для жизни. ну нравится мне архитектура именно шевченковского центра - золотых ворот. тем более первое место работы - метро проект, на месте которого и построили ЯГ - ностальгия. и к тому же, у кого ещё есть закрытая территория, где можно выпустить двоих детей?
на счёт максимальной цены писали - да, вы правы. но они 15 мая объявили подорожание снова. ещё зимой можно было купить по 1700 долл м2. сейчас 2200. тот кто купил 100 м2 на ровном месте заработал 50 тыс. Хотя, учитывая их схему, в которой нужно 70% дать наличкой вчёрную, риски - до 100%))

Топорно работают.
Нормальные застройщики более элегантно уходят от налогов:
"Продают" своим доверенным лицам за 30% от рыночной цены, а уже доверенные лица продают переуступку по рыночной стоимости.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:40

:| :?:
  beee написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:ребят, дайте совет.
110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к?
никак не могу решить.
в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше.
в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.

Мне кажется по ЯГ уже спешить некуда. Я бы, может, посмотрел в сторону Конкордии или Гринвилля. Хотя, конечно, выехать утром что из одного, что из другого тот еще квест будет. Шевченковский - отказать.


спасибо. гринвиль парк - тоже смотрю. но цена сейчас 2 тыс м2. с ЯГ примерно сравнимо, но сильно долго ещё будут строить 2 дом.

по шевченковскому - понятно.

Торгуйтесь за Гринвилль тогда. Мопы в ЯГ - это навсегда. Хотя, конечно, место у ЯГ сильно лучше. Торгуйтесь за ЯГ.
А что с Конкордией?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, ЯГ построили на месте Сенного рынка. Укрметротоннельпроект, пока, на месте стоит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:56

  airmax78 написав:Кстати, ЯГ построили на месте Сенного рынка. Укрметротоннельпроект, пока, на месте стоит.


в ЯГ - застройщик не ведётся на торг вообще. да, точняк, мопы - это просто шлак какой-то.
никто особо ничего не уступает.
Гринвиль - да, идут на уступки, есть диалог.
да точно, стоит метропроект)
Concordia - неимоверно крутой дом. место - офигеть. минус только - территории нет и в продаже нет ничего.
beee
 
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