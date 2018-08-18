Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут, трохи не той варіант))) (хоча там локація НЕнайгірша) 1. Я "зливав" все, що мав)) - рятував свої накопичені гривні)) 2. А так, як мав НЕ багато, то брав те, на що вистачило коштів. Іпотеки ж тоді ФІКСОВАНОЇ на 5р. - не було! А так, то взяв би біля себе (в суперлокації), в сусідньому новозбудованому будинку, однуху ~40м2 за ~ 1 200 000!
Так що мало грошей - мало можливостей! І, навпаки, як є гроші, то.....
Ті умови іпотеки були ще минулого року, а може й раніше
UA та не, не под аренду. а себе для жизни. ну нравится мне архитектура именно шевченковского центра - золотых ворот. тем более первое место работы - метро проект, на месте которого и построили ЯГ - ностальгия. и к тому же, у кого ещё есть закрытая территория, где можно выпустить двоих детей? на счёт максимальной цены писали - да, вы правы. но они 15 мая объявили подорожание снова. ещё зимой можно было купить по 1700 долл м2. сейчас 2200. тот кто купил 100 м2 на ровном месте заработал 50 тыс. Хотя, учитывая их схему, в которой нужно 70% дать наличкой вчёрную, риски - до 100%))
beee написав:ребят, дайте совет. 110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к? никак не могу решить. в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше. в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.
Мне кажется по ЯГ уже спешить некуда. Я бы, может, посмотрел в сторону Конкордии или Гринвилля. Хотя, конечно, выехать утром что из одного, что из другого тот еще квест будет. Шевченковский - отказать.
спасибо. гринвиль парк - тоже смотрю. но цена сейчас 2 тыс м2. с ЯГ примерно сравнимо, но сильно долго ещё будут строить 2 дом.
beee написав:UA та не, не под аренду. а себе для жизни. ну нравится мне архитектура именно шевченковского центра - золотых ворот. тем более первое место работы - метро проект, на месте которого и построили ЯГ - ностальгия. и к тому же, у кого ещё есть закрытая территория, где можно выпустить двоих детей? на счёт максимальной цены писали - да, вы правы. но они 15 мая объявили подорожание снова. ещё зимой можно было купить по 1700 долл м2. сейчас 2200. тот кто купил 100 м2 на ровном месте заработал 50 тыс. Хотя, учитывая их схему, в которой нужно 70% дать наличкой вчёрную, риски - до 100%))
Топорно работают. Нормальные застройщики более элегантно уходят от налогов: "Продают" своим доверенным лицам за 30% от рыночной цены, а уже доверенные лица продают переуступку по рыночной стоимости.
beee написав:ребят, дайте совет. 110 м2 в жк шевченковский за 200 к или 110 м2 в ярославов град за 240 к? никак не могу решить. в ЯГ - закрытая территория и локация офигеть, но страшные МОПы и цена существенно выше. в шевченковском - территория есть, но маленькая, локация - так себе.
Мне кажется по ЯГ уже спешить некуда. Я бы, может, посмотрел в сторону Конкордии или Гринвилля. Хотя, конечно, выехать утром что из одного, что из другого тот еще квест будет. Шевченковский - отказать.
спасибо. гринвиль парк - тоже смотрю. но цена сейчас 2 тыс м2. с ЯГ примерно сравнимо, но сильно долго ещё будут строить 2 дом.
по шевченковскому - понятно.
Торгуйтесь за Гринвилль тогда. Мопы в ЯГ - это навсегда. Хотя, конечно, место у ЯГ сильно лучше. Торгуйтесь за ЯГ. А что с Конкордией?
airmax78 написав:Кстати, ЯГ построили на месте Сенного рынка. Укрметротоннельпроект, пока, на месте стоит.
в ЯГ - застройщик не ведётся на торг вообще. да, точняк, мопы - это просто шлак какой-то. никто особо ничего не уступает. Гринвиль - да, идут на уступки, есть диалог. да точно, стоит метропроект) Concordia - неимоверно крутой дом. место - офигеть. минус только - территории нет и в продаже нет ничего.