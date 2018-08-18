Додано: Нед 09 тра, 2021 20:24

UA

та не, не под аренду. а себе для жизни. ну нравится мне архитектура именно шевченковского центра - золотых ворот. тем более первое место работы - метро проект, на месте которого и построили ЯГ - ностальгия. и к тому же, у кого ещё есть закрытая территория, где можно выпустить двоих детей?

на счёт максимальной цены писали - да, вы правы. но они 15 мая объявили подорожание снова. ещё зимой можно было купить по 1700 долл м2. сейчас 2200. тот кто купил 100 м2 на ровном месте заработал 50 тыс. Хотя, учитывая их схему, в которой нужно 70% дать наличкой вчёрную, риски - до 100%))