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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Киевское баррако
Додано: Пон 10 тра, 2021 09:44
Так как Киев часто сравнивают с другими городами, напомнило очень похожий пример из Сеула. Решения одинаковые.
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:14
Посочувствуем же жителям этого ЖК им не хватило на достойный киевский хрущ
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:45
Додано: Пон 10 тра, 2021 10:55
ДОРого и в киеве, отличный вариант!
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
недо-пан Франт сильно нагадує алконавта, проживаючого у спадковій квартирі від бабусі, з заздрістю споглядаючого як інші заробляють гроші, та хизуючогося єдиною цінністю, що має, хоча ба навіть та дісталась у спадок, а не була зароблена. "Ой який я у бабці маладєц, що народився у Києві, не те що селюки з провінцій!".
Може помиляюся, але не зустрічав, щоби самодостатні успішні люди так зневажали досягнення інших людей
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:06
В такой квартире отопление зимой будет 200 уе/месяц. Хотя те у кого найдется 120 000 уе думаю им будет пофиг на отопление, с такими доходами.
Еще напрягло
это как? На клумбе или газоне?
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:10
Бесплатный равносильно что его нет, у меня был офис в том районе, с парковками там жесть.
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:26
жесть
там такие по 70-80тыс, интересно, на кого это рассчитано?
Додано: Пон 10 тра, 2021 11:27
На тех кто считает что все дешевое это гауно, а всё дорогое круто
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