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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7336733773387339>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 70
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевское баррако https://www.google.com/amp/s/kiev.vgoro ... azhnyj-dom
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 09:44

  vitaliian написав:Киевское баррако https://www.google.com/amp/s/kiev.vgoro ... azhnyj-dom

Так как Киев часто сравнивают с другими городами, напомнило очень похожий пример из Сеула. Решения одинаковые.
https://novate.ru/blogs/241020/56427/
Корейский архитектор умудрился построить 5-этажный дом на площади всего 20 кв. м
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:14

  Frant написав:
  vitaliian написав:Киевское баррако https://www.google.com/amp/s/kiev.vgoro ... azhnyj-dom

Правда, цікаво?
В Ірпіні такого немає. Лише "хрущовки", 25-поверхові пінопластові "неохрущовки" і ржаві металеві гаражі. І до роботи 25 км в одну сторону.

Житло і взагалі нерухомість в Києві - різні. Кожен на свій смак може знайти. І статуй вистачає.

А в кого не вистачає коштів на щось пристойне в Києві - їм дорога в Ірпінь, Бородянку і т.п.

Посочувствуем же жителям этого ЖК им не хватило на достойный киевский хрущ :(

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:45

  5396669 написав:Ну ОLX такой себе анализатор...
Старт был 125, отдали за 109 и налоги на покупателе.


А цену сами снижали в течении года или покупатель предложил ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 10:55

  Frant написав:Дешева рибка - погана юшка.

Недорогие житло - дорога і довга дорога((((

ДОРого и в киеве, отличный вариант!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... L4gr3.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

недо-пан Франт сильно нагадує алконавта, проживаючого у спадковій квартирі від бабусі, з заздрістю споглядаючого як інші заробляють гроші, та хизуючогося єдиною цінністю, що має, хоча ба навіть та дісталась у спадок, а не була зароблена. "Ой який я у бабці маладєц, що народився у Києві, не те що селюки з провінцій!".

Може помиляюся, але не зустрічав, щоби самодостатні успішні люди так зневажали досягнення інших людей
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:06

  vitaliian написав:
  Frant написав:Дешева рибка - погана юшка.

Недорогие житло - дорога і довга дорога((((

ДОРого и в киеве, отличный вариант!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... L4gr3.html

В такой квартире отопление зимой будет 200 уе/месяц. Хотя те у кого найдется 120 000 уе думаю им будет пофиг на отопление, с такими доходами.
Еще напрягло
Паркинг бесплатный сразу под домом
это как? На клумбе или газоне?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:10

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:Дешева рибка - погана юшка.

Недорогие житло - дорога і довга дорога((((

ДОРого и в киеве, отличный вариант!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... L4gr3.html

В такой квартире отопление зимой будет 200 уе/месяц. Хотя те у кого найдется 120 000 уе думаю им будет пофиг на отопление, с такими доходами.
Еще напрягло
Паркинг бесплатный сразу под домом
это как? На клумбе или газоне?

Бесплатный равносильно что его нет, у меня был офис в том районе, с парковками там жесть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:26

  vitaliian написав:ДОРого и в киеве, отличный вариант!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... L4gr3.html

жесть :D
там такие по 70-80тыс, интересно, на кого это рассчитано?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:27

  unicdima написав:
  vitaliian написав:ДОРого и в киеве, отличный вариант!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... L4gr3.html

жесть :D
там такие по 70-80тыс, интересно, на кого это рассчитано?

На тех кто считает что все дешевое это гауно, а всё дорогое круто
vitaliian
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