Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В такой квартире отопление зимой будет 200 уе/месяц. Хотя те у кого найдется 120 000 уе думаю им будет пофиг на отопление, с такими доходами.
Похоже сильно отстал от жизни, не думал что панельный дом 1992г с ремонтом 15-20летней давности, а местами без ремонта может стоить 1.5куе . Если б сначала показали этот вариант без цены, то предположил бы 80-85куе . Правда у хозяев часто бывает цена с потолка, интуитивно сомневаюсь в реальности покупателя на эту сумму.
BIGor Это вы приводите реальные цифры, т.е. свыше 5000 грн за отопление будет точно ?