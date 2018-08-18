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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7336733773387339

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 70
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:28

  BIGor написав:
  vitaliian написав:ДОРого и в киеве, отличный вариант!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... L4gr3.html

В такой квартире отопление зимой будет 200 уе/месяц. Хотя те у кого найдется 120 000 уе думаю им будет пофиг на отопление, с такими доходами.


Похоже сильно отстал от жизни, не думал что панельный дом 1992г с ремонтом 15-20летней давности, а местами без ремонта может стоить 1.5куе .
Если б сначала показали этот вариант без цены, то предположил бы 80-85куе . :roll:
Правда у хозяев часто бывает цена с потолка, интуитивно сомневаюсь в реальности покупателя на эту сумму.

BIGor Это вы приводите реальные цифры, т.е. свыше 5000 грн за отопление будет точно ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 11:35

Стуса 23/9

А вот архивная 3комнатная по тому же адресу в лучшем состоянии за 63.500 и торг .
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 31105.html

Чтобы от осени 2018 шлачковые 3комнатные сделали х2 в цене - кажется бред, не может такого быть.
vladimir07
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 30.01.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 88 раз.
 
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  #<1 ... 7336733773387339
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