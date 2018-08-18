Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.
Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого
Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.
Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.
vitaliian написав:Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.
Сколько лет та квартира за 120 куе продается? Если квартира не продалась за 3 месяца, значит цена выше реального рынка. Снижай или уходи из продаж.
Востаннє редагувалось UA в Пон 10 тра, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.
Бугага. Максим, речь о США, где ни один ATH не держится более 10 лет. При этом КРЖНу даже до 2013-го далеко, не говоря о 2008-м. Твоя риторика становится уже глупее, чем у авторов с труднопроизносимыми никами
vitaliian написав:Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.
Сколько лет та квартира за 120 куе продается? Если квартира не продалась за 3 месяца, значит цена выше реального рынка. Снижай или уходи из продаж.
...потенциальные хомяки еще не успели нахомячить нужную толщину катлеты. значит нужно ждать "своего" покупана
airmax78 написав:Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.
Бугага. Максим, речь о США, где ни один ATH не держится более 10 лет. При этом КРЖНу даже до 2013-го далеко, не говоря о 2008-м. Твоя риторика становится уже глупее, чем у авторов с труднопроизносимыми никами
До речі, щось пропав п.Хббгвф, чи як його там))) Чи купив він собі хоча би "гостінку" на Троєщині - невідомо)))
Не дождался краха доллара, на время утих. Так секта хоронильщиков зеленого и живет с 90-х
vitaliian написав:Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.
М.Житомирська - краще місце для проживання, ніж Ірпінь, Бровари чи Ворзель. На м.Житомирській є чимало сучасного комфортного житла. Правда, статУй немає(((І ціна за 1 м2 вища за Ірпінь в 1,5 рази.
Жду фото аналогичные тем которые я разместил сегодня с любого жк на Житомирской. Понимаю вашу личную неприязнь к Ирпеню но зачем на белое говорить черное?
zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.
Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого
Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.
Уже радует. Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего