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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73387339734073417342>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 70
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:56

  zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.

Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого :mrgreen:

Зображення

Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:57

Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:08

  vitaliian написав:Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.

Сколько лет та квартира за 120 куе продается?
Если квартира не продалась за 3 месяца, значит цена выше реального рынка.
Снижай или уходи из продаж.
Востаннє редагувалось UA в Пон 10 тра, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:09

  airmax78 написав:Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.


Бугага. Максим, речь о США, где ни один ATH не держится более 10 лет. При этом КРЖНу даже до 2013-го далеко, не говоря о 2008-м. Твоя риторика становится уже глупее, чем у авторов с труднопроизносимыми никами
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:12

  UA написав:
  vitaliian написав:Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.

Сколько лет та квартира за 120 куе продается?
Если квартира не продалась за 3 месяца, значит цена выше реального рынка.
Снижай или уходи из продаж.

...потенциальные хомяки еще не успели нахомячить нужную толщину катлеты. значит нужно ждать "своего" покупана :mrgreen:

..и ждать

...и ждать
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:15

  Frant написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.


Бугага. Максим, речь о США, где ни один ATH не держится более 10 лет. При этом КРЖНу даже до 2013-го далеко, не говоря о 2008-м. Твоя риторика становится уже глупее, чем у авторов с труднопроизносимыми никами

До речі, щось пропав п.Хббгвф, чи як його там)))
Чи купив він собі хоча би "гостінку" на Троєщині - невідомо)))


Не дождался краха доллара, на время утих. Так секта хоронильщиков зеленого и живет с 90-х :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:38

  Frant написав:
  vitaliian написав:Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.

М.Житомирська - краще місце для проживання, ніж Ірпінь, Бровари чи Ворзель. На м.Житомирській є чимало сучасного комфортного житла. Правда, статУй немає(((І ціна за 1 м2 вища за Ірпінь в 1,5 рази.

Жду фото аналогичные тем которые я разместил сегодня с любого жк на Житомирской. Понимаю вашу личную неприязнь к Ирпеню но зачем на белое говорить черное?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:42

  plugatyrev написав:
  UA написав:Если квартира не продалась за 3 месяца, значит цена выше реального рынка.
Снижай или уходи из продаж.

...потенциальные хомяки еще не успели нахомячить нужную толщину катлеты. значит нужно ждать "своего" покупана :mrgreen:

..и ждать

...и ждать

Действенный метод
https://www.alfa-74.ru/useful/zagovory- ... -kvartiry/
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:42

  vitaliian написав:Жду фото аналогичные тем которые я разместил сегодня с любого жк на Житомирской. Понимаю вашу личную неприязнь к Ирпеню но зачем на белое говорить черное?

я не видел, что вы там разместили, но ЖК Видпочинок, Петрицкого 13-23, к примеру
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:54

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.

Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого :mrgreen:

Зображення

Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.


Уже радует. Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего :mrgreen:
hume
 
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