Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав: Уже радует. Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего
Еще один трепач, игнорирующий реальность. Ничего, что ценовые хаи 2006-го РН США преодолел уже в 2016-м? Покажи мне хоть что-нибудь отдаленное похожее у нас! Сегодня КРЖН находится на 54% ниже хая. Т.е. более, чем в половину. А от дна - выше на 29%, или на менее, чем на треть.
Сравнивать с золотом его вообще бессмысленно - бетон даже инфляцию не может отыграть. Инфляция - 329%, гривневая динамика цены - 262%...
zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.
Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого
Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.
колись читав дослідження по РН штатів, так там в лонграні ціна росла близько 3% в рік, що ледве покривало інфляцію.
hume написав: Уже радует. Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего
Еще один трепач, игнорирующий реальность. Ничего, что ценовые хаи 2006-го РН США преодолел уже в 2016-м? Покажи мне хоть что-нибудь отдаленное похожее у нас! Сегодня КРЖН находится на 54% ниже хая. Т.е. более, чем в половину. А от дна - выше на 29%, или на менее, чем на треть.
Сравнивать с золотом его вообще бессмысленно - бетон даже инфляцию не может отыграть. Инфляция - 329%, гривневая динамика цены - 262%...
КРЖН може давати чудо дохідність, але це тільки у професійних гравців, що мають доступ до "юридичко складних угод", які потім викладають тут фантастичні досягнення під соусом, що це доступно пересічому з вулиці.
flyman написав:КРЖН може давати чудо дохідність, але це тільки у професійних гравців, що мають доступ до "юридичко складних угод", які потім викладають тут фантастичні досягнення під соусом, що це доступно пересічому з вулиці.
В таком случае сию чудо-доходность дает не недвижимость, а экспертиза по проведению "сложных юридических сделок". Еще бывают высокодоходные инвестиции в обещания, связанные с бетоном. Но одновременно с этим, бывают и инвестиции в молоко - элита-центры, войцеховские, укрбуды и аркады.
Недавно узнал, что не чужой мне человек имеет фиговый лист от Аркады на двушку в недостроенном доме Патриотики. Оценили доплату для завершения работ и сдачи дома в 10 тыс долларов для однушки и 15 тыс для двушки. Это при условии, что все сдадут. Т.е. по факту процентов на 30-40% больше. На СГ, говорит, особо не надеются - по озвученным срокам квартиры им светят в 2025-м
Faceless написав:Что такого фантастического в доходах людей, способных купить квартиру за 120куе?
А Вы думаете, какой-то топ менеджер крупной компании или очень хороший программист будут покупать советскую вторичку за 120 куе? Целевая аудитория этой квартиры - кто она?
Конкретно за приведенную выше треху не могу сказать, а вообще - вполне могут. Советская вторичка - она разная. С достаточно большой площадью вполне могут взять, если бюджет ограничен, но нужно что-то побольше 2к.