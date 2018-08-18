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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7339734073417342>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 70
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 15:58

  vladimir07 написав:
  hume написав:
  vladimir07 написав:[
BIGor Это вы приводите реальные цифры, т.е. свыше 5000 грн за отопление будет точно ?

Откуда он знает? Живет у родителей на Малой родине, но точно знает сумму отопления за квартиру в Киеве.


Ну это вполне доступная информация, здесь тоже отписывались по суммам в разных домах.
Отопление за 80 м2 по общедомовому счетчику 5к грн. не будет, но половина этой суммы вполне.

Есть похожая квартира, но на
7 метров меньше. Максимальный месяц был 2200. В другие цифра крутилась вокруг 1500.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:
  5396669 написав:Ну ОLX такой себе анализатор...
Старт был 125, отдали за 109 и налоги на покупателе.


А цену сами снижали в течении года или покупатель предложил ?
Нет, только в ходе переговоров. И то, налоги лягли на покупателе (без занижения цены). В пятницу прошла сделка. Все ок)

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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:40

  Faceless написав:Что такого фантастического в доходах людей, способных купить квартиру за 120куе?

А Вы думаете, какой-то топ менеджер крупной компании или очень хороший программист будут покупать советскую вторичку за 120 куе? Целевая аудитория этой квартиры - кто она?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего

Мне тут птички напели кое-что, на лето намечается коррекция вторички в долларах. Посмотрим, сбудется или нет...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 16:56

  BIGor написав:
  hume написав:Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего

Мне тут птички напели кое-что, на лето намечается коррекция вторички в долларах. Посмотрим, сбудется или нет...

Пора бы. Иначе то гуано в сов фонде за 120 тысяч не вписывается в понимание
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:11

  hume написав:
Уже радует. Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего :mrgreen:


Еще один трепач, игнорирующий реальность. Ничего, что ценовые хаи 2006-го РН США преодолел уже в 2016-м? Покажи мне хоть что-нибудь отдаленное похожее у нас! Сегодня КРЖН находится на 54% ниже хая. Т.е. более, чем в половину. А от дна - выше на 29%, или на менее, чем на треть.

Сравнивать с золотом его вообще бессмысленно - бетон даже инфляцию не может отыграть. Инфляция - 329%, гривневая динамика цены - 262%...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:22

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.

Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого :mrgreen:

Зображення

Правильно, когда рост отрицать уже глупо - остается только посетовать, что рост недостаточно быстрый.

колись читав дослідження по РН штатів, так там в лонграні ціна росла близько 3% в рік, що ледве покривало інфляцію.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:30

  zРадио написав:
  hume написав:
Уже радует. Теперь готовиться нужно к графикам роста, но сравнительно других инструментов. Будем смотреть как убого растет недвига относительно всего :mrgreen:


Еще один трепач, игнорирующий реальность. Ничего, что ценовые хаи 2006-го РН США преодолел уже в 2016-м? Покажи мне хоть что-нибудь отдаленное похожее у нас! Сегодня КРЖН находится на 54% ниже хая. Т.е. более, чем в половину. А от дна - выше на 29%, или на менее, чем на треть.

Сравнивать с золотом его вообще бессмысленно - бетон даже инфляцию не может отыграть. Инфляция - 329%, гривневая динамика цены - 262%...

КРЖН може давати чудо дохідність, але це тільки у професійних гравців, що мають доступ до "юридичко складних угод", які потім викладають тут фантастичні досягнення під соусом, що це доступно пересічому з вулиці.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:46

  flyman написав:КРЖН може давати чудо дохідність, але це тільки у професійних гравців, що мають доступ до "юридичко складних угод", які потім викладають тут фантастичні досягнення під соусом, що це доступно пересічому з вулиці.


В таком случае сию чудо-доходность дает не недвижимость, а экспертиза по проведению "сложных юридических сделок". Еще бывают высокодоходные инвестиции в обещания, связанные с бетоном. Но одновременно с этим, бывают и инвестиции в молоко - элита-центры, войцеховские, укрбуды и аркады.

Недавно узнал, что не чужой мне человек имеет фиговый лист от Аркады на двушку в недостроенном доме Патриотики. Оценили доплату для завершения работ и сдачи дома в 10 тыс долларов для однушки и 15 тыс для двушки. Это при условии, что все сдадут. Т.е. по факту процентов на 30-40% больше. На СГ, говорит, особо не надеются - по озвученным срокам квартиры им светят в 2025-м
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 17:49

  BIGor написав:
  Faceless написав:Что такого фантастического в доходах людей, способных купить квартиру за 120куе?

А Вы думаете, какой-то топ менеджер крупной компании или очень хороший программист будут покупать советскую вторичку за 120 куе? Целевая аудитория этой квартиры - кто она?

Конкретно за приведенную выше треху не могу сказать, а вообще - вполне могут. Советская вторичка - она разная. С достаточно большой площадью вполне могут взять, если бюджет ограничен, но нужно что-то побольше 2к.
Faceless
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