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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 734173427343734473457346>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 70
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:11

  UA написав:
  hume написав:.... что отлетели от дна на 29.%

Это скорее не рост, а переформатирование.
Большие квартиры в не новых и не модных домах показывают падение цены.
Всё пригодное под аренду хорошо дало вверх.
Модные МОПы в центре рАкета :mrgreen:

Большие квартиры это от скольки?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:14

  hume написав:Ты так своей жене говори, хамло.
Ты щеки надувал и кричал, что роста нет. Тебя за язык никто не тянул. Теперь рост есть, но он не такой. :mrgreen: появился на твоих любимых графиках с лагом в год :mrgreen:


Нет, чтоб как мужик признать, что неправ. И рост действительно есть. Ты начинаешь как нашкодивший школьник лепить что-то невпопад. Теперь вот мы сравниваем с хаями 2008. :mrgreen:
Ну хоть признал, что отлетели от дна на 29.%


Сам хамло. Не путай предметный спор с переходом на личности. Переливать можешь из пустого в порожнее со своими друзьями, именующими себя практиками.

Что до динамики цен - какое направление показывает индекс, такое и есть. Я всегда это говорил и рост последних двух месяцев признаю. А вот ты - любитель доставать объективные данные только в ситуации роста. Когда имеет место падение, индексы резко превращаются в мусор.

Ну и что касается дна - отлетели давно, еще в 2017-м. С чем тут спорить? Единственное, что ты должен понимать - отскок от дна не гарантирует, что оно не будет обновлено. За 4 года стабильного экономического роста с 2016-го по 2019-й включительно КРЖН даже близко не подошел к уровням 2013-го... Делай выводы
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 10 тра, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:14

gonzo это когда целый день ищешь кухню.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:14

  gonzo написав:
  UA написав:
  hume написав:.... что отлетели от дна на 29.%

Это скорее не рост, а переформатирование.
Большие квартиры в не новых и не модных домах показывают падение цены.
Всё пригодное под аренду хорошо дало вверх.
Модные МОПы в центре рАкета :mrgreen:

Большие квартиры это от скольки?

От 85-90 метров
от 120 всё совсем мрачно
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:25

  zРадио написав:За 4 года стабильного экономического роста с 2016-го по 2019-й включительно

оп-па, zRadio рассмотрел, что экономический рост таки был с 2016 по 2019
И при ком это было ? При Порошенко, кто бы мог подумать :)

Ещё немного, и ты признаешь, экономический провал при Зеленском :)

Ну серьёзно, я не могу читать посты этого напыщенного индюка.
Который, потом, через пару-тройку лет признаёт очевидные факты, которые ему же и объяснялись

То ли у него позднее зажигание, то ли хрен пойми что
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:26

Большие квартиры это от скольки?
От 85-90 метров
от 120 всё совсем мрачно


Может, в сегменте 60-80 центр падения к сожалению нет, даже в домах 60ых не говоря о новее
Востаннє редагувалось gonzo в Пон 10 тра, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:28

  UA написав:
  plugatyrev написав:
  UA написав:Если квартира не продалась за 3 месяца, значит цена выше реального рынка.
Снижай или уходи из продаж.

...потенциальные хомяки еще не успели нахомячить нужную толщину катлеты. значит нужно ждать "своего" покупана :mrgreen:

..и ждать

...и ждать

Действенный метод
https://www.alfa-74.ru/useful/zagovory- ... -kvartiry/

самого главного нет. красных трусов на люстре

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:33


может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..


Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:37

  pesikot написав:оп-па, zRadio рассмотрел, что экономический рост таки был с 2016 по 2019
И при ком это было ? При Порошенко, кто бы мог подумать :)


Когда я его отрицал? Ты прям как из того анекдота - на 3-й день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены

  pesikot написав:Ещё немного, и ты признаешь, экономический провал при Зеленском :)


Мировую экономику тоже Зеленский обвалил? Я не склонен вешать внешние факторы ни на Порошенко, ни на Зеленского. В 2014-2015 гг экономика тоже обвалились. Но на то были объективные причины, как и в 2020-2021 гг
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:39

  plugatyrev написав:
  UA написав:Действенный метод
https://www.alfa-74.ru/useful/zagovory- ... -kvartiry/

самого главного нет. красных трусов на люстре

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..

Берут под аренду.
Много берут.
UA
 
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