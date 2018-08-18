Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Ты так своей жене говори, хамло. Ты щеки надувал и кричал, что роста нет. Тебя за язык никто не тянул. Теперь рост есть, но он не такой. появился на твоих любимых графиках с лагом в год
Нет, чтоб как мужик признать, что неправ. И рост действительно есть. Ты начинаешь как нашкодивший школьник лепить что-то невпопад. Теперь вот мы сравниваем с хаями 2008. Ну хоть признал, что отлетели от дна на 29.%
Сам хамло. Не путай предметный спор с переходом на личности. Переливать можешь из пустого в порожнее со своими друзьями, именующими себя практиками.
Что до динамики цен - какое направление показывает индекс, такое и есть. Я всегда это говорил и рост последних двух месяцев признаю. А вот ты - любитель доставать объективные данные только в ситуации роста. Когда имеет место падение, индексы резко превращаются в мусор.
Ну и что касается дна - отлетели давно, еще в 2017-м. С чем тут спорить? Единственное, что ты должен понимать - отскок от дна не гарантирует, что оно не будет обновлено. За 4 года стабильного экономического роста с 2016-го по 2019-й включительно КРЖН даже близко не подошел к уровням 2013-го... Делай выводы
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 10 тра, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:оп-па, zRadio рассмотрел, что экономический рост таки был с 2016 по 2019 И при ком это было ? При Порошенко, кто бы мог подумать
Когда я его отрицал? Ты прям как из того анекдота - на 3-й день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены
pesikot написав:Ещё немного, и ты признаешь, экономический провал при Зеленском
Мировую экономику тоже Зеленский обвалил? Я не склонен вешать внешние факторы ни на Порошенко, ни на Зеленского. В 2014-2015 гг экономика тоже обвалились. Но на то были объективные причины, как и в 2020-2021 гг