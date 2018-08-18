Додано: Пон 10 тра, 2021 19:14

hume написав: Ты так своей жене говори, хамло.

Ты щеки надувал и кричал, что роста нет. Тебя за язык никто не тянул. Теперь рост есть, но он не такой. появился на твоих любимых графиках с лагом в год





Нет, чтоб как мужик признать, что неправ. И рост действительно есть. Ты начинаешь как нашкодивший школьник лепить что-то невпопад. Теперь вот мы сравниваем с хаями 2008.

Ну хоть признал, что отлетели от дна на 29.% Ты так своей жене говори, хамло.Ты щеки надувал и кричал, что роста нет. Тебя за язык никто не тянул. Теперь рост есть, но он не такой.появился на твоих любимых графиках с лагом в годНет, чтоб как мужик признать, что неправ. И рост действительно есть. Ты начинаешь как нашкодивший школьник лепить что-то невпопад. Теперь вот мы сравниваем с хаями 2008.Ну хоть признал, что отлетели от дна на 29.%

Сам хамло. Не путай предметный спор с переходом на личности. Переливать можешь из пустого в порожнее со своими друзьями, именующими себя практиками.Что до динамики цен - какое направление показывает индекс, такое и есть. Я всегда это говорил и рост последних двух месяцев признаю. А вот ты - любитель доставать объективные данные только в ситуации роста. Когда имеет место падение, индексы резко превращаются в мусор.Ну и что касается дна - отлетели давно, еще в 2017-м. С чем тут спорить? Единственное, что ты должен понимать - отскок от дна не гарантирует, что оно не будет обновлено. За 4 года стабильного экономического роста с 2016-го по 2019-й включительно КРЖН даже близко не подошел к уровням 2013-го... Делай выводы