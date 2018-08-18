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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 тра, 2021 19:55
gonzo + UA
вразумительного ответа не увидел
вот мои мысли:
1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок
2. печатный станок=инфляция
3. загон
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plugatyrev
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Додано: Пон 10 тра, 2021 19:57
plugatyrev написав:
может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
денег больше не стало но их оборачиваемость замедлилась, низкая учетная ставка заставляет искать места с большей доходностью, потому что под 7,5% держать смысла нет вообще.
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vitaliian
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:04
Frant написав: Ромасик написав: vitaliian написав:
Жду фото аналогичные тем которые я разместил сегодня с любого жк на Житомирской. Понимаю вашу личную неприязнь к Ирпеню но зачем на белое говорить черное?
я не видел, что вы там разместили, но ЖК Видпочинок, Петрицкого 13-23, к примеру
Особа "Віталіан" зовсім не знає Києва та його новобудів. І не здатна в Інтернеті подивитись фото ЖК "Відпочинок" в Святошинському районі.
Да. Я не маю нічого "проти" проти Ірпіня та інших Єпенів, але то не Київ.
А їздити щоденно в автокорках на роботу за 25 км туди, 25 км назад - треба бути нерозважливою людиною.
Элементарная математика сколько времени ты проводишь в пробках а сколько в квартире? Неужели ради того чтобы проводить в пробках на 20 минут меньше стоит жить в бабушатнике? От видпочинка такие же пробки по проспекту Победы в центр как от Ирпеня. О том что киевляне не стоят в пробках расскажите вашей провинциальной бабушке.
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vitaliian
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:09
plugatyrev написав:gonzo
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вразумительного ответа не увидел
вот мои мысли:
1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок
2. печатный станок=инфляция
3. загон
Количество денежной массы(гривен) выросло на 25% может в цифре ошибаюсь, курс не взлетел потому что фрс не отстает - инфляцию 20-21 годов еще долго хлебать будем
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gonzo
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:11
plugatyrev написав:gonzo
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вразумительного ответа не увидел
вот мои мысли:
1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок
2. печатный станок=инфляция
3. загон
Из уст купивших под аренду в последний год про нулевые декларации и инфляцию ничего не слышал.
А вот "Я давно хотел(а) взять под аренду" или "все берут"
При этом все ориентируется на максимальные арендные ставки.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:25
UA написав: plugatyrev написав:gonzo
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вразумительного ответа не увидел
вот мои мысли:
1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок
2. печатный станок=инфляция
3. загон
Из уст купивших под аренду в последний год про нулевые декларации и инфляцию ничего не слышал.
А вот "Я давно хотел(а) взять под аренду" или "все берут"
При этом все ориентируется на максимальные арендные ставки.
Вирус лендлордства
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vitaliian
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:35
gonzo написав: plugatyrev написав:gonzo
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вразумительного ответа не увидел
вот мои мысли:
1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок
2. печатный станок=инфляция
3. загон
Количество денежной массы(гривен) выросло на 25% может в цифре ошибаюсь, курс не взлетел потому что фрс не отстает - инфляцию 20-21 годов еще долго хлебать будем
Цены взлетели из-за массового захода нерезов и наращивания госдолга.
Тут есть таблицы Валютный рынок в контексте ДС
За жирный 2020 год госдолг вырос на 500 млрд. грн. Как уже знаем, значительная часть этих денег идет на КРЖН (тендеры, откаты, распил, зарплаты Коболевых итд).
Интересно будет, когда это все надо будет отдавать... За чей счет? Денюжки уже осядут в недвижке и тю-тю... Приватизация прибыли, социализация убытков.
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BIGor
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:46
ну получается обвал неизбежен. глубина у кого какие цифры?)
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plugatyrev
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:49
подскажите плиз толковые магазины с хорошим ассортиментом, где можно посмотреть/пощупать ламинат и паркетную доску вживую.
кроме эпика и леруа
спс
Востаннє редагувалось baraka
в Пон 10 тра, 2021 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:50
BIGor написав:
Цены взлетели из-за массового захода нерезов и наращивания госдолга.
Тут есть таблицы Валютный рынок в контексте ДС
За жирный 2020 год госдолг вырос на 500 млрд. грн. Как уже знаем, значительная часть этих денег идет на КРЖН (тендеры, откаты, распил, зарплаты Коболевых итд).
Интересно будет, когда это все надо будет отдавать... За чей счет? Денюжки уже осядут в недвижке и тю-тю... Приватизация прибыли, социализация убытков.
Долги платят только трусы.
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