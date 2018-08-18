RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7343734473457346>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 70
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:51

  pesikot написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:А Вы думаете, какой-то топ менеджер крупной компании или очень хороший программист будут покупать советскую вторичку за 120 куе? Целевая аудитория этой квартиры - кто она?

Дуже хороший програміст навряд чи кидатиме тут стодвадцяти тонний якір.

Ви у нас дуже хороший програміст, але кидаєте якісь дуже дешеві понти, то бішь якорі

А от в долині, яка не карпатська, чогось нічого не кидаете

Можу сказати, кидають тут такі якорі
Бо в долині, яка не карпатська, 120 куе - зовсім ні про що

Я не чарівник, а тільки учусь (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:54

  baraka написав:подскажите плиз толковые магазины с хорошим ассортиментом, где можно посмотреть/пощупать ламинат и паркетную доску вживую.

кроме эпика и леруа

спс

Короленковская угол Владимиррская.
"Пол центр" или что-то такое.
UA
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 19.07.08
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 20:54

  plugatyrev написав:ну получается обвал неизбежен. глубина у кого какие цифры?)

обвал ?) мечтать не вредно
Востаннє редагувалось spekulant в Пон 10 тра, 2021 21:02, всього редагувалось 2 разів.
spekulant
 
Повідомлень: 71
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:10

  gonzo написав:

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..


Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают

ага, на полуницях в Польщі, захльобуєцца,
аффтар, пєші істчо.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:16

  plugatyrev написав:ну получается обвал неизбежен. глубина у кого какие цифры?)

можна орієнтуватися на "історичні" величини, тобто 20..40% від теперішніх
ніхто не знає як ще довго буде QE і яким буде курс UAHUSD
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24482
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1880 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:22

  flyman написав:
  gonzo написав:

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..


Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают

ага, на полуницях в Польщі, захльобуєцца,
аффтар, пєші істчо.

Вспомнил тут когда-то писали про пару заробитчан из Польши, которые на куриной фабрике за 2 года накопили на 1-к в новострое на Теремках.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4771
З нами з: 19.09.10
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:22

  gonzo написав:

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..


Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают

инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом
spekulant
 
Повідомлень: 71
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:44

  flyman написав:
  gonzo написав:

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..


Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают

ага, на полуницях в Польщі, захльобуєцца,
аффтар, пєші істчо.


Это нбу пишет - https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4778238356
gonzo
 
Повідомлень: 209
З нами з: 05.01.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:57

  spekulant написав:инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом

Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?
UA
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 19.07.08
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я не чарівник, а тільки учусь (с)

На кого ти вчишся?
Хоч інформатику в школі можеш викладати, чи і це для тебе надскладно? :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 424
З нами з: 18.03.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7343734473457346>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2036, 2037, 2038
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20378 3527642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 тра, 2021 10:09
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 216968
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 22154
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6825)
10.05.2021 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.