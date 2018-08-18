Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 тра, 2021 20:51
pesikot написав: flyman написав: BIGor написав:
А Вы думаете, какой-то топ менеджер крупной компании или очень хороший программист будут покупать советскую вторичку за 120 куе? Целевая аудитория этой квартиры - кто она?
Дуже хороший програміст навряд чи кидатиме тут стодвадцяти тонний якір.
Ви у нас дуже хороший програміст, але кидаєте якісь дуже дешеві понти, то бішь якорі
А от в долині, яка не карпатська, чогось нічого не кидаете
Можу сказати, кидають тут такі якорі
Бо в долині, яка не карпатська, 120 куе - зовсім ні про що
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:54
baraka написав:
подскажите плиз толковые магазины с хорошим ассортиментом, где можно посмотреть/пощупать ламинат и паркетную доску вживую.
кроме эпика и леруа
спс
Короленковская угол Владимиррская.
"Пол центр" или что-то такое.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:54
plugatyrev написав:
ну получается обвал неизбежен. глубина у кого какие цифры?)
обвал ?) мечтать не вредно
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spekulant
в Пон 10 тра, 2021 21:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:10
gonzo написав: может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают
ага, на полуницях в Польщі, захльобуєцца,
аффтар, пєші істчо.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:16
plugatyrev написав:
ну получается обвал неизбежен. глубина у кого какие цифры?)
можна орієнтуватися на "історичні" величини, тобто 20..40% від теперішніх
ніхто не знає як ще довго буде QE і яким буде курс UAHUSD
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:22
flyman написав: gonzo написав: может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают
ага, на полуницях в Польщі, захльобуєцца,
аффтар, пєші істчо.
Вспомнил тут когда-то писали про пару заробитчан из Польши, которые на куриной фабрике за 2 года накопили на 1-к в новострое на Теремках.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:22
gonzo написав: может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают
инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:44
flyman написав: gonzo написав: может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают
ага, на полуницях в Польщі, захльобуєцца,
аффтар, пєші істчо.
Это нбу пишет -
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 4778238356
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:57
spekulant написав:
инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом
Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:59
flyman написав:
Я не чарівник, а тільки учусь (с)
На кого ти вчишся?
Хоч інформатику в школі можеш викладати, чи і це для тебе надскладно?
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