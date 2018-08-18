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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7343734473457346

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 70
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
9%
6
9. Впали більш, як на 15%
19%
13
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:26

  UA написав:
  spekulant написав:инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом

Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?


низкая учетная ставка, соответственно дешевые деньги и низкие ставки по депозитам и еще много чего. НБУ прогнозирует продолжение роста инфляции до 4кв в этом году. https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q2.pdf?v=4
Востаннє редагувалось spekulant в Пон 10 тра, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:33

  BIGor написав:Вспомнил тут когда-то писали про пару заробитчан из Польши, которые на куриной фабрике за 2 года накопили на 1-к в новострое на Теремках.

на куриній фабриці за 2 місяці худають на 10кг та заробляють алергію, довше там не затримуться.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:35

  spekulant написав:
  UA написав:
  spekulant написав:инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом

Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?


низкая учетная ставка, соответственно дешевые деньги и низкие ставки по депозитам и еще много чего. НБУ прогнозирует продолжение роста инфляции до 4кв в этом году, цены только вверх на все. https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q2.pdf?v=4

у НБУ з таргетуванням інфляції так само складується, як і з таргутуванням курсу, так що його прогнози пальцем в небо
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:43

  spekulant написав:
  UA написав:
  spekulant написав:инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом

Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?


низкая учетная ставка, соответственно дешевые деньги и низкие ставки по депозитам и еще много чего. НБУ прогнозирует продолжение роста инфляции до 4кв в этом году. https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q2.pdf?v=4

а этот труд случайно не кива сочинял? уж больно слог схож..
plugatyrev
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