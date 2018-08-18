Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 тра, 2021 22:26
UA написав: spekulant написав:
инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом
Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?
низкая учетная ставка, соответственно дешевые деньги и низкие ставки по депозитам и еще много чего. НБУ прогнозирует продолжение роста инфляции до 4кв в этом году.
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q2.pdf?v=4
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spekulant
в Пон 10 тра, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
spekulant
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Додано: Пон 10 тра, 2021 22:33
BIGor написав:
Вспомнил тут когда-то писали про пару заробитчан из Польши, которые на куриной фабрике за 2 года накопили на 1-к в новострое на Теремках.
на куриній фабриці за 2 місяці худають на 10кг та заробляють алергію, довше там не затримуться.
flyman
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Додано: Пон 10 тра, 2021 22:35
spekulant написав: UA написав: spekulant написав:
инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом
Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?
низкая учетная ставка, соответственно дешевые деньги и низкие ставки по депозитам и еще много чего. НБУ прогнозирует продолжение роста инфляции до 4кв в этом году, цены только вверх на все.
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q2.pdf?v=4
у НБУ з таргетуванням інфляції так само складується, як і з таргутуванням курсу, так що його прогнози пальцем в небо
flyman
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Додано: Пон 10 тра, 2021 22:43
spekulant написав: UA написав: spekulant написав:
инфляция выходит из берегов, все цены растут, недвига просто следом
Почему инфляция выходит из берегов?
Какая причина?
низкая учетная ставка, соответственно дешевые деньги и низкие ставки по депозитам и еще много чего. НБУ прогнозирует продолжение роста инфляции до 4кв в этом году.
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q2.pdf?v=4
а этот труд случайно не кива сочинял? уж больно слог схож..
plugatyrev
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