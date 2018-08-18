Додано: Вів 11 тра, 2021 02:00

plugatyrev написав: gonzo + UA

вразумительного ответа не увидел



вот мои мысли:

1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок

2. печатный станок=инфляция

3. загон вразумительного ответа не увиделвот мои мысли:1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок2. печатный станок=инфляция3. загон

Основная причина повышения цен на недвигу - инфляция. Причем народ осознал, что инфляция бывает не только гривны, но и вечнозеленых. А паника - страшная штука, все помнят как гребли соль и спички?Вторая причина - да, боязнь непонятных деклараций, боязнь что потом спросят при покупке "где взял деньги?". Пока не спрашивают - надо брать.Третья причина - депозиты, точнее их процент. Это надо быть идиотом, чтобы гривну внести на депозит в банке под предлагаемый ныне процент.Четвертая причина - сворачивание многих мелких бизнесов. Не крах, когда банкрот и нет денег, а именно плановый выход(полный или неполный) в наличность из-за отсутствия видимых перспектив. Знаю немало таких примеров и у самого такая ситуация.Загон? Тоже да. Если стадо бежит, то глупо было бы львам(застройщикам) не нажраться вдоволь. Наверняка понимают, что потом будет плохо и большинство из них сами сдохнут.