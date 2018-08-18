Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут, трохи не той варіант))) (хоча там локація НЕнайгірша) 1. Я "зливав" все, що мав)) - рятував свої накопичені гривні)) 2. А так, як мав НЕ багато, то брав те, на що вистачило коштів. Іпотеки ж тоді ФІКСОВАНОЇ на 5р. - не було! А так, то взяв би біля себе (в суперлокації), в сусідньому новозбудованому будинку, однуху ~40м2 за ~ 1 200 000!
Так що мало грошей - мало можливостей! І, навпаки, як є гроші, то.....
Ті умови іпотеки були ще минулого року, а може й раніше
Ні, такі умови були лиш для соцпрацівників(медиків/вчителів і т.п.), а для пересічних було 13,99%(чи 14,99) у Правексі і 16-17% в інших банках! На моїй гілці "Іпотеку сплачують за Вас оредарі..." минулої осені, там про це було списано декілька сторінок!!!
Успіх написав:~ 1 200 000! Ні, такі умови були лиш для соцпрацівників(медиків/вчителів і т.п.), а для пересічних було 13,99%(чи 14,99) у Правексі і 16-17% в інших банках! На моїй гілці "Іпотеку сплачують за Вас оредарі..." минулої осені, там про це було списано декілька сторінок!!!
Faceless написав:Додано: Суб 22 сер, 2020 10:43 Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.
Тобто на загальних умовах 9,99% точно було ще в серпні, а як я пам'ятаю, я почав моніторити і бачив ті умови ще в червні минулого року. Можливо, вони з'явилися ще раніше
vitaliian написав:Faceless в доходах фантастического ничего а выбор квартиры из объявления за 120 куе странный, тут были ссылки на квартиру на Антоновича за такие деньги или можно дом на осокорках поискать. М. Житомирская не лучшее место для жизни. Это уже не вдаваясь в косметическое состояние, разводку отопления и парковку.
Та то фейк какой-то, за такие деньги ее никто не купит, там цель объявления не продажа.
plugatyrev написав:gonzo + UA вразумительного ответа не увидел
вот мои мысли: 1. подготовка к нулевой декларации=утилизация матрасов - итог:избыток предложения в аренде=падение ставок 2. печатный станок=инфляция 3. загон
Основная причина повышения цен на недвигу - инфляция. Причем народ осознал, что инфляция бывает не только гривны, но и вечнозеленых. А паника - страшная штука, все помнят как гребли соль и спички? Вторая причина - да, боязнь непонятных деклараций, боязнь что потом спросят при покупке "где взял деньги?". Пока не спрашивают - надо брать. Третья причина - депозиты, точнее их процент. Это надо быть идиотом, чтобы гривну внести на депозит в банке под предлагаемый ныне процент. Четвертая причина - сворачивание многих мелких бизнесов. Не крах, когда банкрот и нет денег, а именно плановый выход(полный или неполный) в наличность из-за отсутствия видимых перспектив. Знаю немало таких примеров и у самого такая ситуация. Загон? Тоже да. Если стадо бежит, то глупо было бы львам(застройщикам) не нажраться вдоволь. Наверняка понимают, что потом будет плохо и большинство из них сами сдохнут.