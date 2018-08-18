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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7346734773487349>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:23

І все ж таки ви плутаєте з ПІЛЬГОВОЮ ставкою!)))

  Faceless написав:
  Успіх написав:~ 1 200 000!
Ні, такі умови були лиш для соцпрацівників(медиків/вчителів і т.п.), а для пересічних було 13,99%(чи 14,99) у Правексі і 16-17% в інших банках!
На моїй гілці "Іпотеку сплачують за Вас оредарі..." минулої осені, там про це було списано декілька сторінок!!!

  Faceless написав:Додано: Суб 22 сер, 2020 10:43
Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.

Тобто на загальних умовах 9,99% точно було ще в серпні, а як я пам'ятаю, я почав моніторити і бачив ті умови ще в червні минулого року. Можливо, вони з'явилися ще раніше

Ну як так, як я всім змушений був доказувати з самого початку заснування моєї гілки про іпотеку, що 14,99% - це реально(бо всі все казали - "та нема таких %")
А тоді з'явились оті ПІЛЬГОВІ 9,99%! :D

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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:35

  flyman написав:

Якщо падає дохідність депозитів, то гроші ідуть на РН, там ціни ростуть, дохідність падає, або на ОВДП, тоді там падає дохідність.

Чудес не буває.

Доходність різних інструментів приблизно однакова в лонграні + премія за ризик.

Рисков на гарантируемых счётах и овгз поменьше будет , уже доходность аренды не покрывает рисков, особенно коммерция. Обвалу быть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:43

  BIGor написав:Как инфляция способствовала увеличению матраса Васи еще на 50 куе до 100 куе?

Если мама не учила Васю продавать в периоды низкой учетной ставки и покупать в периоды высокой, то Васе прямая дорога в банк - за пожизненной анальной ипотекой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Обвалу быть

На Вашу думку - орієнтовно коли?
Осінь цього року? Наступного?
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:11

  zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.

Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого :mrgreen:

Зображення

Этот график показывает, что недвижимость это физический актив, который надежно защищает сбережения на промежутке более чем 100 лет.

Если у человека на руках тысяча долларов, то увеличение потребительских цен или рост денежной массы его не радует и то, что недвига растет чуть медленней остальных цен в данный момент совсем не утешает.

Квартиру, в отличии от индекса цен или золота, можно сдавать в аренду. Если к цене недвиги добавить доходы от аренды с капитализацией, то картинка будет совсем другой.
Если человек построил доходный дом в 1921 году в Нью-Йорке и 100 лет его сдавал, а другой вложил деньги в золото и закопал его, третий накупил на все пакет популярных на тот момент акций и держал бы их 100 лет, кто сейчас был бы на коне? Уверен, что человек с недвигой.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:21

  vitaliian написав:Элементарная математика сколько времени ты проводишь в пробках а сколько в квартире? Неужели ради того чтобы проводить в пробках на 20 минут меньше стоит жить в бабушатнике?
когда это в Ирпене закончились бабушатники?
  vitaliian написав:От видпочинка такие же пробки по проспекту Победы в центр как от Ирпеня. О том что киевляне не стоят в пробках расскажите вашей провинциальной бабушке.
не такие же, а на 20 мин больше. А за ОТ и страшно подумать.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:34

  Vlad442 написав:Если человек построил доходный дом в 1921 году в Нью-Йорке и 100 лет его сдавал, а другой вложил деньги в золото и закопал его, третий накупил на все пакет популярных на тот момент акций и держал бы их 100 лет, кто сейчас был бы на коне? Уверен, что человек с недвигой.

вот бы графики... вера здесь не работает
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:43

  Ромасик написав:вот бы графики... вера здесь не работает

На графике видно, что недвига немного подешевела в золоте, но если учесть с капитализацией аренду за 100 лет, то в несколько раз увеличила свою цену.
Фондовый рынок - сколько голубых фишек тех лет дожили до наших дней пережив Великую депрессию и все кризисы? Акции конного трамвая? Или серебряных рудников в Южной Америке?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:49

  flyman написав:Дуже хороший програміст навряд чи кидатиме тут стодвадцяти тонний якір.

  pesikot написав:Ви у нас дуже хороший програміст, але кидаєте якісь дуже дешеві понти, то бішь якорі

А от в долині, яка не карпатська, чогось нічого не кидаете

Можу сказати, кидають тут такі якорі
Бо в долині, яка не карпатська, 120 куе - зовсім ні про що

Схоже pesikot був покусан Вєталей :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 10:00

  Vlad442 написав:
  Ромасик написав:вот бы графики... вера здесь не работает

На графике видно, что недвига немного подешевела в золоте, но если учесть с капитализацией аренду за 100 лет, то в несколько раз увеличила свою цену.

немного - это 60%, которые и нужно попробовать покрыть заработками на аренде.
акции боинга в 1978 были 4 дол., сейчас 200 (50 раз). Золото 200->2000 (10 раз).
https://www.calc.ru/BA-istoriya-kotirovok-aktsiy.html
https://goldomania.ru/menu_003_002.html
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