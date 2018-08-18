Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:~ 1 200 000! Ні, такі умови були лиш для соцпрацівників(медиків/вчителів і т.п.), а для пересічних було 13,99%(чи 14,99) у Правексі і 16-17% в інших банках! На моїй гілці "Іпотеку сплачують за Вас оредарі..." минулої осені, там про це було списано декілька сторінок!!!
Faceless написав:Додано: Суб 22 сер, 2020 10:43 Правекс - тут фіксована ставка на 5 років, варіянти у 9,99%, 12,5% і 14% а потім UIRD +3% (не ясно який саме, мабуть річний), тобто десь 12%. Але є ще пільгові умови для ІТ, медиків і ще деяких категорій у вигляді зниженої маржі.
Тобто на загальних умовах 9,99% точно було ще в серпні, а як я пам'ятаю, я почав моніторити і бачив ті умови ще в червні минулого року. Можливо, вони з'явилися ще раніше
Ну як так, як я всім змушений був доказувати з самого початку заснування моєї гілки про іпотеку, що 14,99% - це реально(бо всі все казали - "та нема таких %") А тоді з'явились оті ПІЛЬГОВІ 9,99%!
zРадио написав:Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.
Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого
Этот график показывает, что недвижимость это физический актив, который надежно защищает сбережения на промежутке более чем 100 лет.
Если у человека на руках тысяча долларов, то увеличение потребительских цен или рост денежной массы его не радует и то, что недвига растет чуть медленней остальных цен в данный момент совсем не утешает.
Квартиру, в отличии от индекса цен или золота, можно сдавать в аренду. Если к цене недвиги добавить доходы от аренды с капитализацией, то картинка будет совсем другой. Если человек построил доходный дом в 1921 году в Нью-Йорке и 100 лет его сдавал, а другой вложил деньги в золото и закопал его, третий накупил на все пакет популярных на тот момент акций и держал бы их 100 лет, кто сейчас был бы на коне? Уверен, что человек с недвигой.
Vlad442 написав:Если человек построил доходный дом в 1921 году в Нью-Йорке и 100 лет его сдавал, а другой вложил деньги в золото и закопал его, третий накупил на все пакет популярных на тот момент акций и держал бы их 100 лет, кто сейчас был бы на коне? Уверен, что человек с недвигой.
Ромасик написав:вот бы графики... вера здесь не работает
На графике видно, что недвига немного подешевела в золоте, но если учесть с капитализацией аренду за 100 лет, то в несколько раз увеличила свою цену. Фондовый рынок - сколько голубых фишек тех лет дожили до наших дней пережив Великую депрессию и все кризисы? Акции конного трамвая? Или серебряных рудников в Южной Америке?