Додано: Вів 11 тра, 2021 09:11

zРадио написав: Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.



Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого



Интересная попалась визуализация. Исторически, цены на недвижимость в США прирастают на 10% медленнее денежного предложения и на 60% медленнее цен на золото. Единственное, что они обгоняют - это потребительствую инфляцию.Смотришь на график цены без референса - фигасе, как круто. Сравниваешь с другим инвестиционным активом - фигасе, как убого

Этот график показывает, что недвижимость это физический актив, который надежно защищает сбережения на промежутке более чем 100 лет.Если у человека на руках тысяча долларов, то увеличение потребительских цен или рост денежной массы его не радует и то, что недвига растет чуть медленней остальных цен в данный момент совсем не утешает.Квартиру, в отличии от индекса цен или золота, можно сдавать в аренду. Если к цене недвиги добавить доходы от аренды с капитализацией, то картинка будет совсем другой.Если человек построил доходный дом в 1921 году в Нью-Йорке и 100 лет его сдавал, а другой вложил деньги в золото и закопал его, третий накупил на все пакет популярных на тот момент акций и держал бы их 100 лет, кто сейчас был бы на коне? Уверен, что человек с недвигой.