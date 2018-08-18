|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 тра, 2021 10:04
Ромасик написав:
..
акции боинга в 1978 были 4 дол., сейчас 200 (50 раз). ..
ОК, а что вы скажете по поводу акций McDonnell Douglas в 1978 и ныне, когда он откопытился?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4989
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1309 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20381
|3528689
|
Вів 11 тра, 2021 08:34
Успіх
|
|488
|216978
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|22179
|