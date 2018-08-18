Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Этот график показывает, что недвижимость это физический актив, который надежно защищает сбережения на промежутке более чем 100 лет.
Если у человека на руках тысяча долларов, то увеличение потребительских цен или рост денежной массы его не радует и то, что недвига растет чуть медленней остальных цен в данный момент совсем не утешает.
Квартиру, в отличии от индекса цен или золота, можно сдавать в аренду. Если к цене недвиги добавить доходы от аренды с капитализацией, то картинка будет совсем другой. Если человек построил доходный дом в 1921 году в Нью-Йорке и 100 лет его сдавал, а другой вложил деньги в золото и закопал его, третий накупил на все пакет популярных на тот момент акций и держал бы их 100 лет, кто сейчас был бы на коне? Уверен, что человек с недвигой.
Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку. Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д. Передали власники нащадкам свій актив?
Но рассматривался то рынок недвиги Штатов в сравнении с золотом и фондой. И тут Влад полностью прав. На проклятой Богом 1/6 части суши нет актива, который бы за последние 100 лет кого-то от чего-то бы защитил. Ни золото, ни акции, ни рубли, ни недвига, ни бизнес. Временно мог помочь пистолет Маузер. Но в итоге и он не помог бы.
Мій любимий хештег #валіза-закордон як показало життя був актуальним що 100 років тому, що 30, шо наразі
Sidus написав:Взятки не обязательно в кэше получают, есть же разные схемы. Но многие носят чемоданы, пока еще есть возможность (со слов одного из ФФС)
я как раз в них вижу главную поддержку КРЖН после сдутия ОВГЗ и ужесточения финмона. Вот интересно, что случится, когда они попытаются обналичить это накупленное? А это время наступит в ближайшие года.
Sidus написав:Взятки не обязательно в кэше получают, есть же разные схемы. Но многие носят чемоданы, пока еще есть возможность (со слов одного из ФФС)
я как раз в них вижу главную поддержку КРЖН после сдутия ОВГЗ и ужесточения финмона. Вот интересно, что случится, когда они попытаются обналичить это накупленное? А это время наступит в ближайшие года.
Так заплатят 5% по нулевой декларации (если таки примут закон) и все у них будет хорошо
vitaliian написав:Успіх странный подход, меняйте ник на «пофигизм». Думаете миллионы за один день зарабатываются? Есть циклы когда деньги дешевые а товары дорогие, потом наоборот. Успех в понимании начала и конца каждого цикла. Понимают единицы, большинству тупо везёт купить что то на дне а продать, на пике.
За день ні, а от за пару місяців в гривні - все можливо! Якщо просто повторити чужі РЕАЛЬНІ КЕЙСИ!
Реальный кейс для тебя, долярчик: FINIKO - пассивные инвестиции с доходностью 35% в месяц. Логичный шаг после B2B.