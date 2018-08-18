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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73507351735273537354>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:44

  Grand Touring написав:КРЖН очень прост - основные покупатели бюджетники, заграница, айтишники

Когда увидим реальные проблемы с бюджетом или смену власти - жди падения

и в ТТ они носили чемоданы кеша? бюджетники...
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:46

  Grand Touring написав:Во всей Африке точно так же
сравнение с Африкой - это комплимент? Или вы давно не интересовались жизнью в Африке?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:51

  Ромасик написав:
  Grand Touring написав:КРЖН очень прост - основные покупатели бюджетники, заграница, айтишники

Когда увидим реальные проблемы с бюджетом или смену власти - жди падения

и в ТТ они носили чемоданы кеша? бюджетники...


Взятки не обязательно в кэше получают, есть же разные схемы.
Но многие носят чемоданы, пока еще есть возможность (со слов одного из ФФС)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:52

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Этот график показывает, что недвижимость это физический актив, который надежно защищает сбережения на промежутке более чем 100 лет.

Если у человека на руках тысяча долларов, то увеличение потребительских цен или рост денежной массы его не радует и то, что недвига растет чуть медленней остальных цен в данный момент совсем не утешает.

Квартиру, в отличии от индекса цен или золота, можно сдавать в аренду. Если к цене недвиги добавить доходы от аренды с капитализацией, то картинка будет совсем другой.
Если человек построил доходный дом в 1921 году в Нью-Йорке и 100 лет его сдавал, а другой вложил деньги в золото и закопал его, третий накупил на все пакет популярных на тот момент акций и держал бы их 100 лет, кто сейчас был бы на коне? Уверен, что человек с недвигой.

Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку.
Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д.
Передали власники нащадкам свій актив?

Но рассматривался то рынок недвиги Штатов в сравнении с золотом и фондой. И тут Влад полностью прав. На проклятой Богом 1/6 части суши нет актива, который бы за последние 100 лет кого-то от чего-то бы защитил. Ни золото, ни акции, ни рубли, ни недвига, ни бизнес. Временно мог помочь пистолет Маузер. Но в итоге и он не помог бы.

Мій любимий хештег #валіза-закордон як показало життя був актуальним що 100 років тому, що 30, шо наразі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:56

  Sidus написав:Взятки не обязательно в кэше получают, есть же разные схемы.
Но многие носят чемоданы, пока еще есть возможность (со слов одного из ФФС)

я как раз в них вижу главную поддержку КРЖН после сдутия ОВГЗ и ужесточения финмона. Вот интересно, что случится, когда они попытаются обналичить это накупленное? А это время наступит в ближайшие года.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:02

  Ромасик написав:
  Sidus написав:Взятки не обязательно в кэше получают, есть же разные схемы.
Но многие носят чемоданы, пока еще есть возможность (со слов одного из ФФС)

я как раз в них вижу главную поддержку КРЖН после сдутия ОВГЗ и ужесточения финмона. Вот интересно, что случится, когда они попытаются обналичить это накупленное? А это время наступит в ближайшие года.


Так заплатят 5% по нулевой декларации (если таки примут закон) и все у них будет хорошо
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:02

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх странный подход, меняйте ник на «пофигизм». Думаете миллионы за один день зарабатываются? Есть циклы когда деньги дешевые а товары дорогие, потом наоборот. Успех в понимании начала и конца каждого цикла. Понимают единицы, большинству тупо везёт купить что то на дне а продать, на пике.

За день ні, а от за пару місяців в гривні - все можливо! Якщо просто повторити чужі РЕАЛЬНІ КЕЙСИ! ;)

Реальный кейс для тебя, долярчик: FINIKO - пассивные инвестиции с доходностью 35% в месяц. Логичный шаг после B2B.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:03

  Ромасик написав:
  Grand Touring написав:Во всей Африке точно так же
сравнение с Африкой - это комплимент? Или вы давно не интересовались жизнью в Африке?

Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...

зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:07

Успіх таких как ты называют ИНФОЦЫГАН
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:12

  Ромасик написав:
  Grand Touring написав:Во всей Африке точно так же
сравнение с Африкой - это комплимент? Или вы давно не интересовались жизнью в Африке?

Сравните как живут обезьяны в Африке и в Украине
http://iz.com.ua/glavniye/89215-v-zapor ... a-obezyana
vitaliian
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