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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7351735273537354>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:30

  vitaliian написав:..... Ирпенчане стоят в пробках столько же сколько жители любого спального района Киева (+/- 20 минут). Ваши мантры пишите своему великому учителю, клоуну по совместительству.

ну да, только сначала нужно отстоять пробку до этого самого "любого спальника", а потом еще одну - от спальника до Ирпеня, которая гораздо жестче. Одинаково почти, да
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:30

  change_pm написав:
  Ромасик написав:
  Grand Touring написав:Во всей Африке точно так же
сравнение с Африкой - это комплимент? Или вы давно не интересовались жизнью в Африке?

Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса :mrgreen:

то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:38

  Sidus написав:
  Ромасик написав:
  Sidus написав:Взятки не обязательно в кэше получают, есть же разные схемы.
Но многие носят чемоданы, пока еще есть возможность (со слов одного из ФФС)

я как раз в них вижу главную поддержку КРЖН после сдутия ОВГЗ и ужесточения финмона. Вот интересно, что случится, когда они попытаются обналичить это накупленное? А это время наступит в ближайшие года.

Так заплатят 5% по нулевой декларации (если таки примут закон) и все у них будет хорошо

это бубочки так себе придумали, а позволят ли им это белые люди..?
Но меня больше интересовало именно влияние на РН, а не процесс отмывания. Пока, очевидно, несли.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:39

  change_pm написав:Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса :mrgreen:

  Ромасик написав:то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює?

В Україні через те, шо Вона вже не працює, то тільки працює шмиганоміка і степацина :mrgreen:

зі. Звичайно, Україна любить чупа-чупс, а Південна Африка (взагалі це шокує) п"є мартіні...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:46

  change_pm написав:
  change_pm написав:Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса :mrgreen:

  Ромасик написав:то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює?

В Україні через те, шо Вона вже не працює, то тільки працює шмиганоміка і степацина :mrgreen:

зі. Звичайно, Україна любить чупа-чупс, а Південна Африка (взагалі це шокує) п"є мартіні...

Как бы это неполиткорректно не прозвучало, но ЮАР, если бы аппартеид отменяли в более, так скажем, спокойном режиме, была бы сейчас на уровне какой-нибудь Голландии, как минимум. Так что текущее состояние это деградация для них.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:48

  Damien написав:
  vitaliian написав:..... Ирпенчане стоят в пробках столько же сколько жители любого спального района Киева (+/- 20 минут). Ваши мантры пишите своему великому учителю, клоуну по совместительству.

ну да, только сначала нужно отстоять пробку до этого самого "любого спальника", а потом еще одну - от спальника до Ирпеня, которая гораздо жестче. Одинаково почти, да

Лечите мозг, у вас галлюцинации
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:50

  vitaliian написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:..... Ирпенчане стоят в пробках столько же сколько жители любого спального района Киева (+/- 20 минут). Ваши мантры пишите своему великому учителю, клоуну по совместительству.

ну да, только сначала нужно отстоять пробку до этого самого "любого спальника", а потом еще одну - от спальника до Ирпеня, которая гораздо жестче. Одинаково почти, да

Лечите мозг, у вас галлюцинации

15 років назад дорога автомашиною від м.Святошино до Ірпеня займала 30 хв., не більше.
Зараз - мінімум 1 годину.

Тому не треба нам байки розказувати про бабушатники і новобуди. :mrgreen:
Хто має кошти - той купляє житло в Києві.
Хто не має і не здатен порахувати витрати часу і грошей - купляє в Єпенях, за 25 км від київської межі.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 11 тра, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:50

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса :mrgreen:

  Ромасик написав:то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює?

В Україні через те, шо Вона вже не працює, то тільки працює шмиганоміка і степацина :mrgreen:

зі. Звичайно, Україна любить чупа-чупс, а Південна Африка (взагалі це шокує) п"є мартіні...

Как бы это неполиткорректно не прозвучало, но ЮАР, если бы аппартеид отменяли в более, так скажем, спокойном режиме, была бы сейчас на уровне какой-нибудь Голландии, как минимум. Так что текущее состояние это деградация для них.

Аналогічні думки, на жаль нетолерантні :mrgreen:

зі. Уяви, як би ми жили, якби Горбі зробив таки реформи :?:
30 рокі точно би не були викинуті в "21" БЛМ...
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:54

  vitaliian написав:Элементарная математика сколько времени ты проводишь в пробках а сколько в квартире? Неужели ради того чтобы проводить в пробках на 20 минут меньше стоит жить в бабушатнике? От видпочинка такие же пробки по проспекту Победы в центр как от Ирпеня. О том что киевляне не стоят в пробках расскажите вашей провинциальной бабушке.


думаю, нужно уточнить, что вы имеете в виду выходной день, а не будни, и при наличии личного транспорта?
Я уже приводила пример, что с Соф.Борщаговки (можно заменить на Южную Борщаговку) в будний день, выехав в будний день в 7 утра на своем авто :!: , до м.Олимпийская занимает ровно 1 час времени. В выходной день через Отрадный или Соломенку - 15-20 минут до центра
Востаннє редагувалось Genie в Вів 11 тра, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:56

Frant с ирпеня до святошина электричка 15 минут машина 20-25
Ссылку на расписание электричек дать?
vitaliian
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