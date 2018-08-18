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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 тра, 2021 12:30
vitaliian написав:
..... Ирпенчане стоят в пробках столько же сколько жители любого спального района Киева
(+/- 20 минут). Ваши мантры пишите своему великому учителю, клоуну по совместительству.
ну да, только сначала нужно отстоять пробку до этого самого "любого спальника", а потом еще одну - от спальника до Ирпеня, которая гораздо жестче. Одинаково почти, да
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Damien
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:30
change_pm написав: Ромасик написав: Grand Touring написав:
Во всей Африке точно так же
сравнение с Африкой - это комплимент? Или вы давно не интересовались жизнью в Африке
?
Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном
давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса
то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює?
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Ромасик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:38
Sidus написав: Ромасик написав: Sidus написав:
Взятки не обязательно в кэше получают, есть же разные схемы.
Но многие носят чемоданы, пока еще есть возможность (со слов одного из ФФС)
я как раз в них вижу главную поддержку КРЖН после сдутия ОВГЗ и ужесточения финмона. Вот интересно, что случится, когда они попытаются обналичить это накупленное? А это время наступит в ближайшие года.
Так заплатят 5% по нулевой декларации (если таки примут закон) и все у них будет хорошо
это бубочки так себе придумали, а позволят ли им это белые люди..?
Но меня больше интересовало именно влияние на РН, а не процесс отмывания. Пока, очевидно, несли.
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Ромасик
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:39
change_pm написав:
Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном
давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса
Ромасик написав:
то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює
?
В Україні через те, шо Вона вже не працює, то тільки працює шмиганоміка і степацина
зі. Звичайно, Україна любить чупа-чупс, а Південна Африка (взагалі це шокує) п"є мартіні...
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change_pm
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:46
change_pm написав: change_pm написав:
Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном
давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса
Ромасик написав:
то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює
?
В Україні через те, шо Вона вже не працює, то тільки працює шмиганоміка і степацина
зі. Звичайно, Україна любить чупа-чупс, а Південна Африка (взагалі це шокує) п"є мартіні...
Как бы это неполиткорректно не прозвучало, но ЮАР, если бы аппартеид отменяли в более, так скажем, спокойном режиме, была бы сейчас на уровне какой-нибудь Голландии, как минимум. Так что текущее состояние это деградация для них.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:48
Damien написав: vitaliian написав:
..... Ирпенчане стоят в пробках столько же сколько жители любого спального района Киева
(+/- 20 минут). Ваши мантры пишите своему великому учителю, клоуну по совместительству.
ну да, только сначала нужно отстоять пробку до этого самого "любого спальника", а потом еще одну - от спальника до Ирпеня, которая гораздо жестче. Одинаково почти, да
Лечите мозг, у вас галлюцинации
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:50
vitaliian написав: Damien написав: vitaliian написав:
..... Ирпенчане стоят в пробках столько же сколько жители любого спального района Киева
(+/- 20 минут). Ваши мантры пишите своему великому учителю, клоуну по совместительству.
ну да, только сначала нужно отстоять пробку до этого самого "любого спальника", а потом еще одну - от спальника до Ирпеня, которая гораздо жестче. Одинаково почти, да
Лечите мозг, у вас галлюцинации
15 років назад дорога автомашиною від м.Святошино до Ірпеня займала 30 хв., не більше.
Зараз - мінімум 1 годину.
Тому не треба нам байки розказувати про бабушатники і новобуди.
Хто має кошти - той купляє житло в Києві.
Хто не має і не здатен порахувати витрати часу і грошей - купляє в Єпенях, за 25 км від київської межі.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 11 тра, 2021 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:50
airmax78 написав: change_pm написав: change_pm написав:
Я десь тут Інвестуємо в нерухомість закордоном
давав посилання на середню - 1600 баксів - і мінімальні - 280 - з.п. в Півд. Африці...
зі. Україні можна тільки купити собі чупа-чупса
Ромасик написав:
то в Україні середня - 500. Хто кому чупачупсить?
Вони там навіть свій штам корони знайшли, а в Україні крім парацетамола и мочити манТу щось працює
?
В Україні через те, шо Вона вже не працює, то тільки працює шмиганоміка і степацина
зі. Звичайно, Україна любить чупа-чупс, а Південна Африка (взагалі це шокує) п"є мартіні...
Как бы это неполиткорректно не прозвучало, но ЮАР, если бы аппартеид отменяли в более, так скажем, спокойном режиме, была бы сейчас на уровне какой-нибудь Голландии, как минимум.
Так что текущее состояние это деградация для них.
Аналогічні думки, на жаль нетолерантні
зі. Уяви, як би ми жили, якби Горбі зробив таки реформи
30 рокі точно би не були викинуті в "21" БЛМ...
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:54
vitaliian написав:
Элементарная математика сколько времени ты проводишь в пробках а сколько в квартире? Неужели ради того чтобы проводить в пробках на 20 минут
меньше стоит жить в бабушатнике? От видпочинка такие же пробки по проспекту Победы в центр как от Ирпеня. О том что киевляне не стоят в пробках расскажите вашей провинциальной бабушке.
думаю, нужно уточнить, что вы имеете в виду выходной день, а не будни, и при наличии личного транспорта?
Я уже приводила пример, что с Соф.Борщаговки (можно заменить на Южную Борщаговку) в будний день, выехав в будний день в 7 утра на своем авто
, до м.Олимпийская занимает ровно 1 час времени. В выходной день через Отрадный или Соломенку - 15-20 минут до центра
Востаннє редагувалось Genie
в Вів 11 тра, 2021 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:56
Frant с ирпеня до святошина электричка 15 минут машина 20-25
Ссылку на расписание электричек дать?
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