zРадио написав:

Vlad442 написав: flyman написав: Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку.

Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д.

Передали власники нащадкам свій актив? Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку.Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д.Передали власники нащадкам свій актив?

Ожидал, что кто-то это напишет, не подумав, что же произошло с денежной массой керенок или акциями киевской конки или облигациями. Золото, конечно и в Африке золото, но много ли шансов, что оно долежало до наших дней через "дві світові війни, революцію, громадянську війну" и его по пути не украли и не экспроприировали?

При этом дом, в которой жил человек в 2021 году, может стоить вполне реальных денег и в нем могут жить праправнуки. Даже если в советские годы сносили, то людей отселяли в квартиры. Ожидал, что кто-то это напишет, не подумав, что же произошло с денежной массой керенок или акциями киевской конки или облигациями. Золото, конечно и в Африке золото, но много ли шансов, что оно долежало до наших дней через "дві світові війни, революцію, громадянську війну" и его по пути не украли и не экспроприировали?При этом дом, в которой жил человек в 2021 году, может стоить вполне реальных денег и в нем могут жить праправнуки. Даже если в советские годы сносили, то людей отселяли в квартиры.

Если размер котлеты не позволяет держать такой процент из-за стоимости входного билета на РН, от инвестиций в нее следует воздержаться

Любую инвестицию можно утратить. Золото могут отжать, или украсть, депозит - присвоить банкстеры, акции - обнулить банкротством, кэш - обесценить эмиссией. Недвижимость же можно потерять в связи с войной, техногенной, или природной катастрофой, а также вследствие рейдерства. Все эти риски высоки у нас и не раз уже материализовались.Вывод - единственным ответом на риски являетсяНедвижимость нужна чтобы 1) жить в ней и 2) в инвестиционном портфеле не более, чем на 20% всей котлеты.