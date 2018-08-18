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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7354735573567357>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:09

  Sidus написав:..
1) на жилье считать ROI и тд - считаю ошибкой, так как жилье не инвестиция в классическом понимании, а место обитания, которое должно нравится и быть удобным. ..

сняли с языка.
за все в этой жизни приходится платить, в том числе за качество жизни, свободное время и прочее. Многим просто в какой-то момент жизни каклета, которой вечно не хватает (ага, Серж :D ), начинает давить карман, а тут обстоятельства (например, хотим ребенка), а тут бигборды на каждом столбе с цифрами, что вполне вкладываются в бюджет. Потом все проклинают, страдают, но уже поздно, затем читают профильный форум на файнансе и берут около метро ))
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:11

  Frant написав:..
Це відомі речі. Ще І.Крилов байку написав:

Кума Лисиця раз голодна влізла в сад;...


:D :D херасе, не знал, что Крылов по-украински байки писал ))
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:12

  vitaliian написав:.. Золото проще украсть, квартиру сложнее, не более того.
кстати, золото можно было надежно закопать даже в Донецке - оно не портится ))
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:15

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку.
Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д.
Передали власники нащадкам свій актив?

Ожидал, что кто-то это напишет, не подумав, что же произошло с денежной массой керенок или акциями киевской конки или облигациями. Золото, конечно и в Африке золото, но много ли шансов, что оно долежало до наших дней через "дві світові війни, революцію, громадянську війну" и его по пути не украли и не экспроприировали?
При этом дом, в которой жил человек в 2021 году, может стоить вполне реальных денег и в нем могут жить праправнуки. Даже если в советские годы сносили, то людей отселяли в квартиры.


Любую инвестицию можно утратить. Золото могут отжать, или украсть, депозит - присвоить банкстеры, акции - обнулить банкротством, кэш - обесценить эмиссией. Недвижимость же можно потерять в связи с войной, техногенной, или природной катастрофой, а также вследствие рейдерства. Все эти риски высоки у нас и не раз уже материализовались.

Вывод - единственным ответом на риски является диверсификация!

Недвижимость нужна чтобы 1) жить в ней и 2) в инвестиционном портфеле не более, чем на 20% всей котлеты. Если размер котлеты не позволяет держать такой процент из-за стоимости входного билета на РН, от инвестиций в нее следует воздержаться
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:16

  Frant написав:
  vitaliian написав:Вам какая разница на что у меня хватает денег?


Враження, що дехто вельми хоче купити щось пристойне в Києві - проте не може.
Лише "бабушатник" або щось за 25 км від Києва, аби дешевше.

Це відомі речі. Ще І.Крилов байку написав:

Кума Лисиця раз голодна влізла в сад;
Там винограду грона спіли.
І очі й зуби їй від того аж горіли,
Бо ж яхонтом палав добірний виноград.
Та от біда, висить він зависоко
Відкіль не глянь, знущання лиш саме:
Хоч бачить око,
Зуб не йме.
І день промарнувавши цілий,
Пішла й промовила: — Та хай він пропаде!
Що ж, гарний де-не-де,
Та кислий — зовсім ще неспілий,
Оскома зразу нападе.



удивительно, но я с вами соглашусь. Это что-то на подсознании))
У меня есть друг детства из маленького города на Юге (что-то около 40 тыс.населения) - как он мне постоянно выхвалял свой городок в 13-16 лет, мол, что там ваш Киев, вот наш (условно) Ильичевск, вот это ого!
стоит говорить, что уехав учиться из своего городка в миллионник, потом в Киев, купил или родители купили квартиру здесь, да еще практически в центре? ))
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:17

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку.
Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д.
Передали власники нащадкам свій актив?

Ожидал, что кто-то это напишет, не подумав, что же произошло с денежной массой керенок или акциями киевской конки или облигациями. Золото, конечно и в Африке золото, но много ли шансов, что оно долежало до наших дней через "дві світові війни, революцію, громадянську війну" и его по пути не украли и не экспроприировали?
При этом дом, в которой жил человек в 2021 году, может стоить вполне реальных денег и в нем могут жить праправнуки. Даже если в советские годы сносили, то людей отселяли в квартиры.


Любую инвестицию можно утратить. Золото могут отжать, или украсть, депозит - присвоить банкстеры, акции - обнулить банкротством, кэш - обесценить эмиссией. Недвижимость же можно потерять в связи с войной, техногенной, или природной катастрофой, а также вследствие рейдерства. Все эти риски высоки у нас и не раз уже материализовались.

Вывод - единственным ответом на риски является диверсификация!

Недвижимость нужна чтобы 1) жить в ней и 2) в инвестиционном портфеле не более, чем на 20% всей котлеты.
Если размер котлеты не позволяет держать такой процент из-за стоимости входного билета на РН, от инвестиций в нее следует воздержаться

Ой, ну це вже прям розжував і в ріт поклав :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:20

  Sidus написав:Сори, что влажу в ваш спор, но пара копеек:
1) на жилье считать ROI и тд - считаю ошибкой, так как жилье не инвестиция в классическом понимании, а место обитания, которое должно нравится и быть удобным. Инвестиция - это уже 2ой, 3ий и тд обьект недвижимости.
2) Если ROI таки беспокоит - снимали бы за 15к,а 120 куе вложили бы с большей рентабельностью

1. Мой жил вопрос решён в 2011 и пока не требует апгрейда. Свое жильё я не рассматриваю как инвестицию потому, меняю интерьер так часто как хочу и тд на на один roi такая модель потребления не натягивается.
2. Очень правильные мысли, с некоторыми оговорками. Если денег совсем мало (меньше цоколя с ремонтом в пригороде) или если их достаточно много (больше 200 куе) есть смысл жить в арендованном жилье, в первом случае без вариантов во втором зачем замораживать деньги в бетон когда есть варианты их практически безрискового использования, вдобавок открывается огромный рынок предложений по локациям, интерьеру, не обязательно жить в Киеве или в Украине. В остальных случаях свое жильё это страховка на случай потери дохода и других неприятных ситуаций.
3. Недвижимость рассматриваю только с целью получения дохода, поэтому игнорирую некоторые эмоциональные аспекты, типа в каком-то районе трава зеленее и солнышко ярче. Другие авторы считают что недвижимость нужна только для того чтобы в ней жить и остальной бред. Сильпо за полгода 2й магазин открывают в Ирпене, наверное дураки, нет денег на нормальную локацию, не поминают что в Киев пробки, поэтому никто их продукты покупать не станет.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:24

  Frant написав:
  vitaliian написав:Население Ирпеня пока ещё намного меньше Оболоня или Поха.
Бум на житло в Єпенях - вже закінчився. Далі Ірпеню рости нікуди - він сам себе вже перекрив.

Транспортний колапс, незручності і дороговизна логістики - спричинюють зворотній процес - нарот з Єпенів потихеньку переселяється в Київ. Хто багатший і розумніший.
Процес набирає оберти((((

А хто не може переселитись в Київ (навіть в перспективі) - той розказує про статуї та дорогу до Києва за 15 хв. електросамокатом))))

Франт, ти статистику за 2021р бачив?
Київ дає і демографічний і міграційний мінус.

І транспортного колапса в Києві нема, а в Ірпені є.
Франту видніше.

Хто багатше і розумніше їде з України хто в Польщу, а хто ще далі. Але то таке. Три закони Трибеки.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 тра, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Что касается защиты сбережений - и тут вы умудрились забыть, что у недвижимости есть свой срок полезного использования. Кстати, в тысячи раз более низкий, чем у золота ) А если речь об американских деревянных домах, то там и жалких 50 лет не будет. Ну и само слово "недвижимость" говорит за себя. Украсть - не украдут, но и транспортировать нельзя. Поинтересуйтесь у донецких лордов, во что бы они вкладывали задним умом...

Та нормальный срок служат американские дома, вот простой пример из жизни
https://iod.media/ru/article/vlasnicya- ... ayoma-1209
культовый особняк носит индексы не 90210, а 91001. Возведен он в Альтадене (пригород Лос-Анджелеса) и расположен в 25-ти километрах от богемной местности.
Дом построен в 1928 году общей площадью 1500 квадратных метров. В качестве удобств он имеет 4 спальни, 4 ванные комнаты и 310 квадратов открытого пространства. 27 июля 1984 особняк был продан за $285 000, однако с ростом популярности сериала его стоимость выросла до $1 748 000.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:26

  flyman написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:Население Ирпеня пока ещё намного меньше Оболоня или Поха.
Бум на житло в Єпенях - вже закінчився. Далі Ірпеню рости нікуди - він сам себе вже перекрив.

Транспортний колапс, незручності і дороговизна логістики - спричинюють зворотній процес - нарот з Єпенів потихеньку переселяється в Київ. Хто багатший і розумніший.
Процес набирає оберти((((

А хто не може переселитись в Київ (навіть в перспективі) - той розказує про статуї та дорогу до Києва за 15 хв. електросамокатом))))

Франт, ти статистику за 2021р бачив?
Київ дає і демографічний і міграційний мінус.

І транспортного колапса в Києві нема, а в Ірпені є.
Франту видніше.

Флаймену з бучанського підвалу чи з тернопільського села - ще краще видно, куди рухаються цінові тренди КРЖН та нерухомості ближніх Єпенів. Він же багатоквартирний флетлорд))) Є нерухомість в селах Малинщини, хата в Тернопільсьвкій області і навіть напівпідвал в Бучі))))
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