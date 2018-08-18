Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку. Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д. Передали власники нащадкам свій актив?
Ожидал, что кто-то это напишет, не подумав, что же произошло с денежной массой керенок или акциями киевской конки или облигациями. Золото, конечно и в Африке золото, но много ли шансов, что оно долежало до наших дней через "дві світові війни, революцію, громадянську війну" и его по пути не украли и не экспроприировали? При этом дом, в которой жил человек в 2021 году, может стоить вполне реальных денег и в нем могут жить праправнуки. Даже если в советские годы сносили, то людей отселяли в квартиры.
Любую инвестицию можно утратить. Золото могут отжать, или украсть, депозит - присвоить банкстеры, акции - обнулить банкротством, кэш - обесценить эмиссией. Недвижимость же можно потерять в связи с войной, техногенной, или природной катастрофой, а также вследствие рейдерства. Все эти риски высоки у нас и не раз уже материализовались.
Вывод - единственным ответом на риски является диверсификация!
Недвижимость нужна чтобы 1) жить в ней и 2) в инвестиционном портфеле не более, чем на 20% всей котлеты. Если размер котлеты не позволяет держать такой процент из-за стоимости входного билета на РН, от инвестиций в нее следует воздержаться
Я останнім часом думаю, що 1\3 в РН, 1\3 в депо, 1\3 в ОВДП. Якби був життєздатний ФР, то по 1\4 в кожен з активів.
бум на кавалірки, інвестори - "чистільщики обуві"?
Кстати, практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...
Дорожает самое бюджетное и малогабаритное - гостинки, однушки и студии. 3+ комнатное жилье - либо просто падает, либо охренеть как падает.
А я не устану повторять, что в условиях слабой экономики лучше всего держать цену будет дешевое. Хуже всего - дорогое
так ще цікавий момент: За 4 месяца 2021 года количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилась минимум на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Тобто береться низька порівняльна база, так як фактично півберезня і квітень був повний аут у зв"язку локдауном. Маніпуляція однако.
zРадио написав:практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...
Практики треба брати в лапки. Ось так: "практики".
Тому що практиків-флетлордів - на гілці майже не залишилось. Все якась публіка з Єпенів та напівпідвалів, яка їздить з Ірпеня в Київ на електросамокаті і живе на 125 дол/міс. Ну які інвестиції, які кабінети від них можна чекати????
zРадио написав:практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...
Практики треба брати в лапки. Ось так: "практики".
Тому що практиків-флетлордів - на гілці майже не залишилось. Все якась публіка з Єпенів та напівпідвалів, яка їздить з Ірпеня в Київ на електросамокаті і живе на 125 дол/міс. Ну які інвестиції, які кабінети від них можна чекати????
Ув модерация прошу обратить внимание на флуд провокатора, вместо рн обсуждаются форумчане. По содержанию этот нездоровый бред даже анализировать не берусь.
бум на кавалірки, інвестори - "чистільщики обуві"?
Кстати, практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...
Дорожает самое бюджетное
Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 тра, 2021 15:25, всього редагувалось 2 разів.