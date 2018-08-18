Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Что касается защиты сбережений - и тут вы умудрились забыть, что у недвижимости есть свой срок полезного использования. Кстати, в тысячи раз более низкий, чем у золота ) А если речь об американских деревянных домах, то там и жалких 50 лет не будет. Ну и само слово "недвижимость" говорит за себя. Украсть - не украдут, но и транспортировать нельзя. Поинтересуйтесь у донецких лордов, во что бы они вкладывали задним умом...
культовый особняк носит индексы не 90210, а 91001. Возведен он в Альтадене (пригород Лос-Анджелеса) и расположен в 25-ти километрах от богемной местности. Дом построен в 1928 году общей площадью 1500 квадратных метров. В качестве удобств он имеет 4 спальни, 4 ванные комнаты и 310 квадратов открытого пространства. 27 июля 1984 особняк был продан за $285 000, однако с ростом популярности сериала его стоимость выросла до $1 748 000.
flyman написав:Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку. Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д. Передали власники нащадкам свій актив?
Ожидал, что кто-то это напишет, не подумав, что же произошло с денежной массой керенок или акциями киевской конки или облигациями. Золото, конечно и в Африке золото, но много ли шансов, что оно долежало до наших дней через "дві світові війни, революцію, громадянську війну" и его по пути не украли и не экспроприировали? При этом дом, в которой жил человек в 2021 году, может стоить вполне реальных денег и в нем могут жить праправнуки. Даже если в советские годы сносили, то людей отселяли в квартиры.
Любую инвестицию можно утратить. Золото могут отжать, или украсть, депозит - присвоить банкстеры, акции - обнулить банкротством, кэш - обесценить эмиссией. Недвижимость же можно потерять в связи с войной, техногенной, или природной катастрофой, а также вследствие рейдерства. Все эти риски высоки у нас и не раз уже материализовались.
Вывод - единственным ответом на риски является диверсификация!
Недвижимость нужна чтобы 1) жить в ней и 2) в инвестиционном портфеле не более, чем на 20% всей котлеты. Если размер котлеты не позволяет держать такой процент из-за стоимости входного билета на РН, от инвестиций в нее следует воздержаться
Я останнім часом думаю, що 1\3 в РН, 1\3 в депо, 1\3 в ОВДП. Якби був життєздатний ФР, то по 1\4 в кожен з активів.
бум на кавалірки, інвестори - "чистільщики обуві"?
Кстати, практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...
Дорожает самое бюджетное и малогабаритное - гостинки, однушки и студии. 3+ комнатное жилье - либо просто падает, либо охренеть как падает.
А я не устану повторять, что в условиях слабой экономики лучше всего держать цену будет дешевое. Хуже всего - дорогое
так ще цікавий момент: За 4 месяца 2021 года количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилась минимум на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Тобто береться низька порівняльна база, так як фактично півберезня і квітень був повний аут у зв"язку локдауном. Маніпуляція однако.
бум на кавалірки, інвестори - "чистільщики обуві"?
Кстати, практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...
Дорожает самое бюджетное
Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними. Включая Лендлордов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 тра, 2021 16:04, всього редагувалось 3 разів.