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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7354735573567357>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Что касается защиты сбережений - и тут вы умудрились забыть, что у недвижимости есть свой срок полезного использования. Кстати, в тысячи раз более низкий, чем у золота ) А если речь об американских деревянных домах, то там и жалких 50 лет не будет. Ну и само слово "недвижимость" говорит за себя. Украсть - не украдут, но и транспортировать нельзя. Поинтересуйтесь у донецких лордов, во что бы они вкладывали задним умом...

Та нормальный срок служат американские дома, вот простой пример из жизни
https://iod.media/ru/article/vlasnicya- ... ayoma-1209
культовый особняк носит индексы не 90210, а 91001. Возведен он в Альтадене (пригород Лос-Анджелеса) и расположен в 25-ти километрах от богемной местности.
Дом построен в 1928 году общей площадью 1500 квадратных метров. В качестве удобств он имеет 4 спальни, 4 ванные комнаты и 310 квадратов открытого пространства. 27 июля 1984 особняк был продан за $285 000, однако с ростом популярности сериала его стоимость выросла до $1 748 000.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:28

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Frant с ирпеня до святошина электричка 15 минут машина 20-25
Ссылку на расписание электричек дать?

дайте, ато я только 2 нашел, в 6-49 и 7-46
https://poezdato.net/raspisanie-poezdov ... 2.05.2021/


https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain3-5/?sid1=88&sid2=85#
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:34

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад, так що там було за 100 останніх років з нерухомістю в Києві, або Львові, чи Донецьку.
Як лендлорди пережили дві світові війни, революцію, громадянську війну і т.д.
Передали власники нащадкам свій актив?

Ожидал, что кто-то это напишет, не подумав, что же произошло с денежной массой керенок или акциями киевской конки или облигациями. Золото, конечно и в Африке золото, но много ли шансов, что оно долежало до наших дней через "дві світові війни, революцію, громадянську війну" и его по пути не украли и не экспроприировали?
При этом дом, в которой жил человек в 2021 году, может стоить вполне реальных денег и в нем могут жить праправнуки. Даже если в советские годы сносили, то людей отселяли в квартиры.


Любую инвестицию можно утратить. Золото могут отжать, или украсть, депозит - присвоить банкстеры, акции - обнулить банкротством, кэш - обесценить эмиссией. Недвижимость же можно потерять в связи с войной, техногенной, или природной катастрофой, а также вследствие рейдерства. Все эти риски высоки у нас и не раз уже материализовались.

Вывод - единственным ответом на риски является диверсификация!

Недвижимость нужна чтобы 1) жить в ней и 2) в инвестиционном портфеле не более, чем на 20% всей котлеты. Если размер котлеты не позволяет держать такой процент из-за стоимости входного билета на РН, от инвестиций в нее следует воздержаться

Я останнім часом думаю, що 1\3 в РН, 1\3 в депо, 1\3 в ОВДП.
Якби був життєздатний ФР, то по 1\4 в кожен з активів.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:34

  flyman написав:
  Genie написав:На вторичке ажиотаж: украинцы кинулись скупать малогабаритное жилье – цены готовы рвануть вверх

бум на кавалірки,
інвестори - "чистільщики обуві"?


Кстати, практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...

Дорожает самое бюджетное и малогабаритное - гостинки, однушки и студии. 3+ комнатное жилье - либо просто падает, либо охренеть как падает.

А я не устану повторять, что в условиях слабой экономики лучше всего держать цену будет дешевое. Хуже всего - дорогое

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:39

  zРадио написав:
  flyman написав:
  Genie написав:На вторичке ажиотаж: украинцы кинулись скупать малогабаритное жилье – цены готовы рвануть вверх

бум на кавалірки,
інвестори - "чистільщики обуві"?


Кстати, практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...

Дорожает самое бюджетное и малогабаритное - гостинки, однушки и студии. 3+ комнатное жилье - либо просто падает, либо охренеть как падает.

А я не устану повторять, что в условиях слабой экономики лучше всего держать цену будет дешевое. Хуже всего - дорогое

Зображення


так ще цікавий момент:
За 4 месяца 2021 года количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилась минимум на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Тобто береться низька порівняльна база, так як фактично півберезня і квітень був повний аут у зв"язку локдауном. Маніпуляція однако.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:18

  zРадио написав:
  flyman написав:
  Genie написав:На вторичке ажиотаж: украинцы кинулись скупать малогабаритное жилье – цены готовы рвануть вверх

бум на кавалірки,
інвестори - "чистільщики обуві"?


Кстати, практики и здесь умудрились сесть в лужу со своим "в каждой квартире - рабочий кабинет", "удаленка требует расширения площадей"...

Дорожает самое бюджетное

Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними. Включая Лендлордов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 тра, 2021 16:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:19

  change_pm написав:
  Frant написав:Бум на житло в Єпенях - вже закінчився. Далі Ірпеню рости нікуди - він сам себе вже перекрив.

Транспортний колапс, незручності і дороговизна логістики - спричинюють зворотній процес - нарот з Єпенів потихеньку переселяється в Київ. Хто багатший і розумніший.
Процес набирає оберти((((

А хто не може переселитись в Київ (навіть в перспективі) - той розказує про статуї та дорогу до Києва за 15 хв. електросамокатом))))

  flyman написав:Франт, ти статистику за 2021р бачив?
Київ дає і демографічний і міграційний мінус.

І транспортного колапса в Києві нема, а в Ірпені є.
Франту видніше.

Хто багатше і розумніше їде з України хто в Польщу, а хто ще далі. Але то таке. Три закони Трибеки.

У флая ще є грощі, може якусь нову кавахлірку купить... Теперь вже в центрі :mrgreen:
  flyman написав:Хто багатше і розумніше їде з України хто в Польщу, а хто ще далі. Але то таке. Три закони Трибеки.

Йой, спасібкі 8)

А смисл брати в центрі Києва, якщо там нема офісів FAANG?
Найближчі офіси в тій же Польщі.
Демографія і міграція домкратом вниз, тепер і в Києві.
Так що ДуМайТЕ!!!! БагатіЙТе111

P.S.
Для розумового розвитку Успіха:
https://synonim.net/synonim/informatyk
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:06

  flyman написав:..
Тобто береться низька порівняльна база, так як фактично півберезня і квітень був повний аут у зв"язку локдауном. Маніпуляція однако.

ну такое. Нонче тоже локдаун локдауна погоняет. Когда нужно мы это помним, когда не нужно - "манипуляциям - ни!"
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:10

  sequence написав:
  flyman написав:..
Тобто береться низька порівняльна база, так як фактично півберезня і квітень був повний аут у зв"язку локдауном. Маніпуляція однако.

ну такое. Нонче тоже локдаун локдауна погоняет. Когда нужно мы это помним, когда не нужно - "манипуляциям - ни!"

Минулого локдауна продажі зупинилися повністю, курс став 28+, забудовник пропонував мені 2К знижки на 1м2, тобто не 17К а 15К м2 (зараз 18К, ріст! 20%!).

Але в декого пам"ять як в акваріумних рибок.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 тра, 2021 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian

17.10
Святошино -> Ирпень 43 минуты на автомобиле
Ирпень -> Святошино 29 минут на автомобиле
На 17.10 киевское время

Перестаньте фантазировать и дезинформировать людей
Востаннє редагувалось Voistov в Вів 11 тра, 2021 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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