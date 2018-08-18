Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman мантры халва халва... сколько сильпо на Хрещатике? и вообще в центре. Надо работать там где больше платят, где выше эффективность вложенного труда и средств. Смысл вложиться в то что никогда себя не окупит?
может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают
А система распределения такая, у чиновников и экспортеров рост. Кто-то же покупает колбасу по 400 грн и помидоры по 90.
Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно. п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).
vitaliian написав:flyman мантры халва халва... сколько сильпо на Хрещатике? и вообще в центре. Надо работать там где больше платят, где выше эффективность вложенного труда и средств. Смысл вложиться в то что никогда себя не окупит?
А Ви працюєте в "Сільпо"? Чи не касиром?
Центр міста не є привабливим місцем для продуктових магазинів. Там нерухомість служить іншій меті