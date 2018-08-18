Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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flyman мантры халва халва... сколько сильпо на Хрещатике? и вообще в центре. Надо работать там где больше платят, где выше эффективность вложенного труда и средств. Смысл вложиться в то что никогда себя не окупит?
может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..
Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают
А система распределения такая, у чиновников и экспортеров рост. Кто-то же покупает колбасу по 400 грн и помидоры по 90.
Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно. п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).
vitaliian написав:flyman мантры халва халва... сколько сильпо на Хрещатике? и вообще в центре. Надо работать там где больше платят, где выше эффективность вложенного труда и средств. Смысл вложиться в то что никогда себя не окупит?
А Ви працюєте в "Сільпо"? Чи не касиром?
Центр міста не є привабливим місцем для продуктових магазинів. Там нерухомість служить іншій меті
vitaliian написав:Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними. Включая Лендлордов.
Вы перечитали Максима о моде на бетон? ) Ну или "удобное" нужно детализировать, что конкретно имелось в виду. Близость садика, школы, больницы, метро - это все тоже удобства. Единственное из таких удобств, которое предоставляют сегодняшние новострои - это близость Новуса В том числе типа модные типа тауны. Свежая (10-15-лет) вторичка выгодно отличается от новодела именно удобствами. С хрущами сложнее - там эти удобства могут быть, но само состояние жилья... и без лишних комментариев понятно, какое оно...
Относительрно небольших магазинчиков объективными данными не располагаю, а horeca и entertainment на новострои не бросаются. От слова совсем