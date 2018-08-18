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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7354735573567357

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:13

  Frant написав:
  vitaliian написав:разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле.

можливо, така ситуація в Ірпіні, Бучі, Сєміполках і т.п.

Рекомендую відкинути жіночі емоції((((

В Києві подорожчало навіть радянське малометражне житло 1960-х років.
На 25-33% з 2018.
Навіть на ДВРЗ, Троєщині, проспекті Науки, Софійській Борщагівці і т.п.

Франт, ти купуєш, чи продаєш?
Чого таке збудження? Прям як Успіх, що з штанцят вискакує.
Фіксанув профіт 33%, чи скільки?

Гривнедепо дало за два роки теж 30%+.

А ОВДП ще більше.
І шо?
Тре купувати на КРЖН вторинку, чи первинку? Чи продавати?

П.С.
"Голий цоколь оКРЖН" дав із 2015 Х2.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 тра, 2021 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:17

  Voistov написав:vitaliian

17.10
Святошино -> Ирпень 43 минуты на автомобиле
Ирпень -> Святошино 29 минут на автомобиле
На 17.10 киевское время

Перестаньте фантазировать и дезинформировать людей

Это много? А на оболонь или на голосеево со святошина сколько ехать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:20

  vitaliian написав:
  Voistov написав:vitaliian

17.10
Святошино -> Ирпень 43 минуты на автомобиле
Ирпень -> Святошино 29 минут на автомобиле
На 17.10 киевское время

Перестаньте фантазировать и дезинформировать людей

Это много? А на оболонь или на голосеево со святошина сколько ехать?

5 мінут окружною :)

нада жить і работать в центрі, лучше всього на Хрещатику, буть багатим і здоровим, і дєвушек красівих обнімать...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:26

flyman мантры халва халва... сколько сильпо на Хрещатике? и вообще в центре. Надо работать там где больше платят, где выше эффективность вложенного труда и средств. Смысл вложиться в то что никогда себя не окупит?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:33

  flyman написав:..
Минулого локдауна продажі зупинилися повністю, курс став 28+, забудовник пропонував мені 2К знижки на 1м2, тобто не 17К а 15К м2 (зараз 18К, ріст! 20%!).

Але в декого пам"ять як в акваріумних рибок.

ого, как запели!
а то что "бизнес стоит", "деньги все проели" аквариумные рыбки уже забыли?
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:57

  vitaliian написав:
  gonzo написав:

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..


Банки в бабках населения захлебываются, рост на текущих счетах стабильный, откуда он идет хз, у кого не спросишь так все почти голодают

А система распределения такая, у чиновников и экспортеров рост. Кто-то же покупает колбасу по 400 грн и помидоры по 90.


Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно.
п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:25

  sequence написав:
  flyman написав:..
Минулого локдауна продажі зупинилися повністю, курс став 28+, забудовник пропонував мені 2К знижки на 1м2, тобто не 17К а 15К м2 (зараз 18К, ріст! 20%!).

Але в декого пам"ять як в акваріумних рибок.

ого, как запели!
а то что "бизнес стоит", "деньги все проели" аквариумные рыбки уже забыли?

і?
було в березні 17К потім "ковідна знижка", через рік в 18К (стан подібний - яма котлована, 2га черга)
Ріст сокрушитєльний!
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:30

  vitaliian написав:flyman мантры халва халва... сколько сильпо на Хрещатике? и вообще в центре. Надо работать там где больше платят, где выше эффективность вложенного труда и средств. Смысл вложиться в то что никогда себя не окупит?

А Ви працюєте в "Сільпо"? Чи не касиром?

Центр міста не є привабливим місцем для продуктових магазинів. Там нерухомість служить іншій меті
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аренда 6900 за 180м2 цоколя с ремонтом! доходность ниже 1%
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... LvZNt.html
Мода на цоколь прошла.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:05

  vitaliian написав:Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними. Включая Лендлордов.


Вы перечитали Максима о моде на бетон? ) Ну или "удобное" нужно детализировать, что конкретно имелось в виду. Близость садика, школы, больницы, метро - это все тоже удобства. Единственное из таких удобств, которое предоставляют сегодняшние новострои - это близость Новуса :mrgreen: В том числе типа модные типа тауны. Свежая (10-15-лет) вторичка выгодно отличается от новодела именно удобствами. С хрущами сложнее - там эти удобства могут быть, но само состояние жилья... и без лишних комментариев понятно, какое оно...

Относительрно небольших магазинчиков объективными данными не располагаю, а horeca и entertainment на новострои не бросаются. От слова совсем
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