Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно. п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).
vitaliian написав:Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними. Включая Лендлордов.
Вы перечитали Максима о моде на бетон? ) Ну или "удобное" нужно детализировать, что конкретно имелось в виду. Близость садика, школы, больницы, метро - это все тоже удобства. Единственное из таких удобств, которое предоставляют сегодняшние новострои - это близость Новуса В том числе типа модные типа тауны. Свежая (10-15 лет) вторичка выгодно отличается от новодела именно удобствами. С хрущами сложнее - там эти удобства могут быть, но само состояние жилья... и без лишних комментариев понятно, какое оно...
Относительно небольших магазинчиков объективными данными не располагаю, а horeca и entertainment на новострои не бросаются. От слова совсем
Первое это моё предположение, я не буду его отстаивать потому что лоуэнд сегменты не мониторю - тупая трата времени, кто арендатор комм.помещений новостроев сам собирался изучить, результаты здесь выкладывать не буду а в личку могу написать, если интересно. Пока вижу активный слив комерца в бабушатниках https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... IYB4I.html видимо курица перестала приносить золотые яйца.
Как оказалось и дома первых нашлись желающие достроить, и вторые уже под меморандумом. Походу все же передел рынка. А вот количество новых действительно крутых объектов падает. Поговаривают - заканчиваются люди с деньгами. Правда взлет цен у КАНа и продажи говорят об обратном.
перші це Укрбуд, другі Аркада.
основний посил - багатих Буратін поменшало, але КАН на висоті маркєтинга (продають не м2, а концепт). Далі має йти репліка аірмакса.
17.10 Святошино -> Ирпень 43 минуты на автомобиле Ирпень -> Святошино 29 минут на автомобиле На 17.10 киевское время
Перестаньте фантазировать и дезинформировать людей
Это много? А на оболонь или на голосеево со святошина сколько ехать?
Сколько ехать на Оболонь - надо смотреть от м.Оболонь. Сколько ехать в Голосеево - надо смотреть на карте путь от м.Голосеевская. Вы на зарплате от застройщиков Ирпеня? Нести всякий бред насчет бабушатников и прелестей Ирпеня, причем с серьезным видом - я не верю, что это из недр души, более похоже, что за деньги.
vitaliian написав:Damien а вы лох это всё читать? Может есть такая мания читать то что вам не нравится.
А, я понял, это игра такая: кто прочитал бред Виталиана насчет любви к епеням - тот лох. Надо просто вовремя глаза зажмуривать, чтобы не оказаться в проигравших
Саморегуляция это когда вы не делаете того что вам не нравится, этот навык приобретается в дошкольном возрасте, очень много детских игр развивают именно саморегуляцию. Например при игре в прятки не высовываться раньше времени - классическая саморегуляция.
Если уже читаете то хоть не палитесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 тра, 2021 19:55, всього редагувалось 2 разів.