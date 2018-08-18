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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7356735773587359>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:18

  drevlyanin написав:Ну я покупаю и Трибека признавался(лась), так его какахами закидали. Более того, бывает по 500 и 120, хоть не чиновник и не экспортер, и куча знакомых такие же. То, что сильно дешевле, есть нельзя и временами банально опасно.
п.с. Черную икру ложками не ем(не люблю).

Кстати, передавайте привет Риспекту.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:20

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними. Включая Лендлордов.


Вы перечитали Максима о моде на бетон? ) Ну или "удобное" нужно детализировать, что конкретно имелось в виду. Близость садика, школы, больницы, метро - это все тоже удобства. Единственное из таких удобств, которое предоставляют сегодняшние новострои - это близость Новуса :mrgreen: В том числе типа модные типа тауны. Свежая (10-15 лет) вторичка выгодно отличается от новодела именно удобствами. С хрущами сложнее - там эти удобства могут быть, но само состояние жилья... и без лишних комментариев понятно, какое оно...

Относительно небольших магазинчиков объективными данными не располагаю, а horeca и entertainment на новострои не бросаются. От слова совсем

Первое это моё предположение, я не буду его отстаивать потому что лоуэнд сегменты не мониторю - тупая трата времени, кто арендатор комм.помещений новостроев сам собирался изучить, результаты здесь выкладывать не буду а в личку могу написать, если интересно. Пока вижу активный слив комерца в бабушатниках https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... IYB4I.html видимо курица перестала приносить золотые яйца.

якщо 1% доходності, то яйця там не золоті
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://forum.domik.ua/depozit-ili-nedvizhimost-cel-ne-rabotat-do-konca-zhizni-t34894-300.html#p2059773
Как оказалось и дома первых нашлись желающие достроить, и вторые уже под меморандумом. Походу все же передел рынка. А вот количество новых действительно крутых объектов падает. Поговаривают - заканчиваются люди с деньгами. Правда взлет цен у КАНа и продажи говорят об обратном.

перші це Укрбуд, другі Аркада.

основний посил - багатих Буратін поменшало, але КАН на висоті маркєтинга (продають не м2, а концепт). Далі має йти репліка аірмакса.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:19

  vitaliian написав:
  Voistov написав:vitaliian

17.10
Святошино -> Ирпень 43 минуты на автомобиле
Ирпень -> Святошино 29 минут на автомобиле
На 17.10 киевское время

Перестаньте фантазировать и дезинформировать людей

Это много? А на оболонь или на голосеево со святошина сколько ехать?

Сколько ехать на Оболонь - надо смотреть от м.Оболонь. Сколько ехать в Голосеево - надо смотреть на карте путь от м.Голосеевская.
Вы на зарплате от застройщиков Ирпеня? Нести всякий бред насчет бабушатников и прелестей Ирпеня, причем с серьезным видом - я не верю, что это из недр души, более похоже, что за деньги.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:26

Damien а вы лох это всё читать? Может есть такая мания читать то что вам не нравится.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 тра, 2021 19:44, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:31

  vitaliian написав:Damien а вы лох это всё читать?

какой красивый камингаут :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:32

  UA написав:
  plugatyrev написав:
  UA написав:Действенный метод
https://www.alfa-74.ru/useful/zagovory- ... -kvartiry/

самого главного нет. красных трусов на люстре

может кто пояснить за объективные причины роста? аркада + уб. нулевая декларация. что еще пропустил? объективно то денег в стране больше ведь не стало..

Берут под аренду.
Много берут.


Скоро начнут сдавать обратно пустую тару?
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:48

  vitaliian написав:Damien а вы лох это всё читать? Может есть такая мания читать то что вам не нравится.

А, я понял, это игра такая: кто прочитал бред Виталиана насчет любви к епеням - тот лох. Надо просто вовремя глаза зажмуривать, чтобы не оказаться в проигравших
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:52

  Damien написав:
  vitaliian написав:Damien а вы лох это всё читать? Может есть такая мания читать то что вам не нравится.

А, я понял, это игра такая: кто прочитал бред Виталиана насчет любви к епеням - тот лох. Надо просто вовремя глаза зажмуривать, чтобы не оказаться в проигравших

Саморегуляция это когда вы не делаете того что вам не нравится, этот навык приобретается в дошкольном возрасте, очень много детских игр развивают именно саморегуляцию. Например при игре в прятки не высовываться раньше времени - классическая саморегуляция.

Если уже читаете то хоть не палитесь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 тра, 2021 19:55, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/8coCg_sx1Cc
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