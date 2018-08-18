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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:54
Damien написав: vitaliian написав: Voistov написав:
vitaliian
17.10
Святошино -> Ирпень 43 минуты на автомобиле
Ирпень -> Святошино 29 минут на автомобиле
На 17.10 киевское время
Перестаньте фантазировать и дезинформировать людей
Это много? А на оболонь или на голосеево со святошина сколько ехать?
Сколько ехать на Оболонь - надо смотреть от м.Оболонь. Сколько ехать в Голосеево - надо смотреть на карте путь от м.Голосеевская.
Вы на зарплате от застройщиков Ирпеня? Нести всякий бред насчет бабушатников и прелестей Ирпеня, причем с серьезным видом - я не верю, что это из недр души, более похоже, что за деньги.
Съездил сегодня в бучанский парк(раньше никогда не бывал там) через Оболонь. Та ну на ежедневно такие концы туда-обратно наматывать. Через Ирпень не рискнул, навигатор пробки показывал, уверяя, что еще дольше выйдет.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:58
vitaliian , о функции постановки "в игнор", я, безусловно знаю. Но считаю, что пользоваться ей - несовместимо с моими жизненными принципами. Я всегда и всех выслушиваю, даже полных идиотов(это не о ВАС). Ибо полный идиот в куче словесного поноса и шлака может выдать золотое зерно, даже не догадываясь, что оно золотое. Просто случайно к нему попало.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 20:01
Damien написав:vitaliian
, о функции постановки "в игнор", я, безусловно знаю. Но считаю, что пользоваться ей - несовместимо с моими жизненными принципами. Я всегда и всех выслушиваю, даже полных идиотов(это не о ВАС). Ибо полный идиот в куче словесного поноса и шлака может выдать золотое зерно, даже не догадываясь, что оно золотое. Просто случайно к нему попало.
Спасибо это многое объясняет. Забираю свои слова про лоха обратно, я честный человек и всегда говорю то что думаю, многим не нравится, но я привык.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 20:05
vitaliian написав: Damien написав:vitaliian
, о функции постановки "в игнор", я, безусловно знаю. Но считаю, что пользоваться ей - несовместимо с моими жизненными принципами. Я всегда и всех выслушиваю, даже полных идиотов(это не о ВАС). Ибо полный идиот в куче словесного поноса и шлака может выдать золотое зерно, даже не догадываясь, что оно золотое. Просто случайно к нему попало.
Спасибо это многое объясняет. Забираю свои слова про лоха обратно, я честный человек и всегда говорю то что думаю, многим не нравится, но я привык.
Это объясняет почему я Вас читаю, но не объясняет зачем Вы это пишете.К идиотам Вас отнести сложно даже при наличии неприязни.
Скажи-ка, дядя, ведь не даром?(С)
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