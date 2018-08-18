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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7357735873597360>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
1. Зросли більш, як на 15%
14%
10
2. Зросли на 10 - 15%
4%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
8
4. Зросли менш, ніж на 5%
3%
2
5. Приблизно ті самі
37%
26
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
8%
6
9. Впали більш, як на 15%
20%
14
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:54

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Voistov написав:vitaliian

17.10
Святошино -> Ирпень 43 минуты на автомобиле
Ирпень -> Святошино 29 минут на автомобиле
На 17.10 киевское время

Перестаньте фантазировать и дезинформировать людей

Это много? А на оболонь или на голосеево со святошина сколько ехать?

Сколько ехать на Оболонь - надо смотреть от м.Оболонь. Сколько ехать в Голосеево - надо смотреть на карте путь от м.Голосеевская.
Вы на зарплате от застройщиков Ирпеня? Нести всякий бред насчет бабушатников и прелестей Ирпеня, причем с серьезным видом - я не верю, что это из недр души, более похоже, что за деньги.

Съездил сегодня в бучанский парк(раньше никогда не бывал там) через Оболонь. Та ну на ежедневно такие концы туда-обратно наматывать. Через Ирпень не рискнул, навигатор пробки показывал, уверяя, что еще дольше выйдет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:58

vitaliian , о функции постановки "в игнор", я, безусловно знаю. Но считаю, что пользоваться ей - несовместимо с моими жизненными принципами. Я всегда и всех выслушиваю, даже полных идиотов(это не о ВАС). Ибо полный идиот в куче словесного поноса и шлака может выдать золотое зерно, даже не догадываясь, что оно золотое. Просто случайно к нему попало.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:01

  Damien написав:vitaliian , о функции постановки "в игнор", я, безусловно знаю. Но считаю, что пользоваться ей - несовместимо с моими жизненными принципами. Я всегда и всех выслушиваю, даже полных идиотов(это не о ВАС). Ибо полный идиот в куче словесного поноса и шлака может выдать золотое зерно, даже не догадываясь, что оно золотое. Просто случайно к нему попало.

Спасибо это многое объясняет. Забираю свои слова про лоха обратно, я честный человек и всегда говорю то что думаю, многим не нравится, но я привык.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:05

  vitaliian написав:
  Damien написав:vitaliian , о функции постановки "в игнор", я, безусловно знаю. Но считаю, что пользоваться ей - несовместимо с моими жизненными принципами. Я всегда и всех выслушиваю, даже полных идиотов(это не о ВАС). Ибо полный идиот в куче словесного поноса и шлака может выдать золотое зерно, даже не догадываясь, что оно золотое. Просто случайно к нему попало.

Спасибо это многое объясняет. Забираю свои слова про лоха обратно, я честный человек и всегда говорю то что думаю, многим не нравится, но я привык.

Это объясняет почему я Вас читаю, но не объясняет зачем Вы это пишете.К идиотам Вас отнести сложно даже при наличии неприязни.
Скажи-ка, дядя, ведь не даром?(С)
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:26

Damien уже писал повторю ещё раз, 7 лет как ни на кого не работаю, бизнес с недвижимостью не связан (сдаю пару своих коммерческих помещений временно свободных, не более того), пишу что хочу. Свои мысли не навязываю, поддержки на форуме не ищу. В недвижимости интересует исключительно ROI. Сам переезжать в Киев не собираюсь, даже если мне подарят квартиру в тетрисе или где там у вас ещё хорошо.

На счет предложения посчитать время проезда на метро с Оболонь до Святошина встречное предложение сравнить время проезда с Ирпеня на Святошин электричкой. Метро сильно проиграет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 11 тра, 2021 20:58, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Более 150к за двушку в Галактике:

https://ua.m2bomber.com/obj/753705421/v ... obstvennik

Зубажиння
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:24

  Faceless написав:Более 150к за двушку в Галактике:

https://ua.m2bomber.com/obj/753705421/v ... obstvennik

Зубажиння

Пусть вначале лось с 15ю пачками на горизонте появится, а потом зубажать будьмо, где Дарница и где 2,5куе/метр
Хотя ремонт получше чем в Чикаге с модными дверями из Эпика, даже можно сказать дорогой, не па300.
Два конца ынвештар хочет сделать или поболе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:24

  Faceless написав:Более 150к за двушку в Галактике:

https://ua.m2bomber.com/obj/753705421/v ... obstvennik

Зубажиння

да и похуz|

3й этаж из 25.. чета ржал
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:51

  sequence написав:
  Sidus написав:..
1) на жилье считать ROI и тд - считаю ошибкой, так как жилье не инвестиция в классическом понимании, а место обитания, которое должно нравится и быть удобным. ..

сняли с языка.
за все в этой жизни приходится платить, в том числе за качество жизни, свободное время и прочее. Многим просто в какой-то момент жизни каклета, которой вечно не хватает (ага, Серж :D ), начинает давить карман, а тут обстоятельства (например, хотим ребенка), а тут бигборды на каждом столбе с цифрами, что вполне вкладываются в бюджет. Потом все проклинают, страдают, но уже поздно, затем читают профильный форум на файнансе и берут около метро ))


Не совсем это имел в виду: если вам каждый день ездить в город на работу в стандартное время, то, конечно надо брать возле метро в хорошей локации.
Но если у вас график позволяет работать в нестандартное время - загород имеет множество плюсов.
Хотя для меня загород это дом, квартира в пригороде это все минусы жизни за городом умноженные на минусы жизни в квартире :)
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:02

  vitaliian написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:Нет дорожает удобное жильё, на счёт удаленки я не в курсе но жить с 5ми метровой кухней в 21м веке уже некомфортно, такая кухня таки требует «расширения площадей». разное гауно как стоило в 2018 так и стоит и даже дешевле. Знакомый держит небольшие магазины, сейчас сьезжает со всех арендованных хрущей, спрашиваю а чего, говорит платёжеспособность низкая, платежеспособные стараются переехать в новые дома, и бизнесу остаётся ехать вместе с ними. Включая Лендлордов.


Вы перечитали Максима о моде на бетон? ) Ну или "удобное" нужно детализировать, что конкретно имелось в виду. Близость садика, школы, больницы, метро - это все тоже удобства. Единственное из таких удобств, которое предоставляют сегодняшние новострои - это близость Новуса :mrgreen: В том числе типа модные типа тауны. Свежая (10-15 лет) вторичка выгодно отличается от новодела именно удобствами. С хрущами сложнее - там эти удобства могут быть, но само состояние жилья... и без лишних комментариев понятно, какое оно...

Относительно небольших магазинчиков объективными данными не располагаю, а horeca и entertainment на новострои не бросаются. От слова совсем

Первое это моё предположение, я не буду его отстаивать потому что лоуэнд сегменты не мониторю - тупая трата времени, кто арендатор комм.помещений новостроев сам собирался изучить, результаты здесь выкладывать не буду а в личку могу написать, если интересно. Пока вижу активный слив фасадного комерца https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-ne ... LpNnb.html
видимо курица перестала приносить золотые яйца.


А где там золотые яйца? Скорее всего в глухомани, или с документами проблемы, а может и то и то: таких цен нету, что-то явно не так...

по крайней мере опыт так подсказывает :)

З.Ы. Слушал последнего Кухара: офисы жестко вниз, стрит ритейл - вниз (но зависит от локации), торговое - вниз, жилье - вверх, склады - верх
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