Додано: Вів 11 тра, 2021 22:15

vitaliian написав: Damien уже писал повторю ещё раз, 7 лет как ни на кого не работаю, бизнес с недвижимостью не связан (сдаю пару своих коммерческих помещений временно свободных, не более того), пишу что хочу. Свои мысли не навязываю, поддержки на форуме не ищу. В недвижимости интересует исключительно ROI. Сам переезжать в Киев не собираюсь, даже если мне подарят квартиру в тетрисе или где там у вас ещё хорошо.



На счет предложения посчитать время проезда на метро с Оболонь до Святошина встречное предложение сравнить время проезда с Ирпеня на Святошин электричкой. Метро проиграет. уже писал повторю ещё раз, 7 лет как ни на кого не работаю, бизнес с недвижимостью не связан (сдаю пару своих коммерческих помещений временно свободных, не более того), пишу что хочу. Свои мысли не навязываю, поддержки на форуме не ищу. В недвижимости интересует исключительно ROI. Сам переезжать в Киев не собираюсь, даже если мне подарят квартиру в тетрисе или где там у вас ещё хорошо.На счет предложения посчитать время проезда на метро с Оболонь до Святошина встречное предложение сравнить время проезда с Ирпеня на Святошин электричкой. Метро проиграет.

Возможно, что это действительно так. Но выглядит со стороны это совершенно иначе. Вы как прожженный пропагандист, который говорит не то, что думает, а то, за что платят, сквозь все посты пускаете мысль(иногда прямо говоря, иногда как бы между делом) - "новострои Ирпеня-это хорошо, все НЕновострои Киева - это плохо", что в 99% случаев является неправдой. Даже когда Вам тычут фактами, Вы снова, как заправский пропагандист, не обращаете внимания на очевидное(садики, школы, пробки в Киев) и апеллируете полуправдой(якобы в Ирпене чистый воздух: да, он действительно чище Киева, но только днем, когда все разъехались и грязнее вечером, когда все дома) или правдой, не имеющей отношения к вопросу - на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро? Или то, что Сильпо не дураки, если магазины открывают в Ирпене. При чем тут Сильпо? Они магазины открывают не там, где жить хорошо, а там где людей на единицу площади дохрена, в чем и есть основная беда Ирпеня.Насчет ROI - никто(по крайней мере я) не утверждает, что Ирпень ни на что не годен. Годен. Он отлично подходит для сдачи в аренду за счет действительно более короткого срока окупаемости, т. к изначально дешевле. Но это не надолго, так будет до тех пор, пока находится достаточное количество не умеющих считать деньги, суммарную стоимость поездок в Киев и назад и до тех пор, пока нет переизбытка предложения по аренде в самом Киеве. Сейчас - это еще не переизбыток, за кусок хлеба+комуналь никто не сдает даже вонючую конуру в Киеве.Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа.Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.