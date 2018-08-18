|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:15
vitaliian написав:Damien
уже писал повторю ещё раз, 7 лет как ни на кого не работаю, бизнес с недвижимостью не связан (сдаю пару своих коммерческих помещений временно свободных, не более того), пишу что хочу. Свои мысли не навязываю, поддержки на форуме не ищу. В недвижимости интересует исключительно ROI. Сам переезжать в Киев не собираюсь, даже если мне подарят квартиру в тетрисе или где там у вас ещё хорошо.
На счет предложения посчитать время проезда на метро с Оболонь до Святошина встречное предложение сравнить время проезда с Ирпеня на Святошин электричкой. Метро проиграет.
Возможно, что это действительно так. Но выглядит со стороны это совершенно иначе. Вы как прожженный пропагандист, который говорит не то, что думает, а то, за что платят, сквозь все посты пускаете мысль(иногда прямо говоря, иногда как бы между делом) - "новострои Ирпеня-это хорошо, все НЕновострои Киева - это плохо", что в 99% случаев является неправдой. Даже когда Вам тычут фактами, Вы снова, как заправский пропагандист, не обращаете внимания на очевидное(садики, школы, пробки в Киев) и апеллируете полуправдой(якобы в Ирпене чистый воздух: да, он действительно чище Киева, но только днем, когда все разъехались и грязнее вечером, когда все дома) или правдой, не имеющей отношения к вопросу - на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро? Или то, что Сильпо не дураки, если магазины открывают в Ирпене. При чем тут Сильпо? Они магазины открывают не там, где жить хорошо, а там где людей на единицу площади дохрена, в чем и есть основная беда Ирпеня.
Насчет ROI - никто(по крайней мере я) не утверждает, что Ирпень ни на что не годен. Годен. Он отлично подходит для сдачи в аренду за счет действительно более короткого срока окупаемости, т. к изначально дешевле. Но это не надолго, так будет до тех пор, пока находится достаточное количество не умеющих считать деньги, суммарную стоимость поездок в Киев и назад и до тех пор, пока нет переизбытка предложения по аренде в самом Киеве. Сейчас - это еще не переизбыток, за кусок хлеба+комуналь никто не сдает даже вонючую конуру в Киеве.
Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа.
Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 290
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 23:10
Damien написав:
Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа.
Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.
Так і запишем: Ірпінь для бездітних одиночок.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24510
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 тра, 2021 23:30
flyman написав: Damien написав:
Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа.
Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.
Так і запишем: Ірпінь для бездітних одиночок.
А шо в Ирпенях нету садиков/школ?
Раз есть спрос, то это неплохая бизнес идея...
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 тра, 2021 00:31
в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3736
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:41
Damien написав: vitaliian написав:
Возможно, что это действительно так. Но выглядит со стороны это совершенно иначе. Вы как прожженный пропагандист, который говорит не то, что думает, а то, за что платят, сквозь все посты пускаете мысль(иногда прямо говоря, иногда как бы между делом) - "новострои Ирпеня-это хорошо, все НЕновострои Киева - это плохо", что в 99% случаев является неправдой. Даже когда Вам тычут фактами, Вы снова, как заправский пропагандист, не обращаете внимания на очевидное(садики, школы, пробки в Киев) и апеллируете полуправдой(якобы в Ирпене чистый воздух: да, он действительно чище Киева, но только днем, когда все разъехались и грязнее вечером, когда все дома) или правдой, не имеющей отношения к вопросу - на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро? Или то, что Сильпо не дураки, если магазины открывают в Ирпене. При чем тут Сильпо? Они магазины открывают не там, где жить хорошо, а там где людей на единицу площади дохрена, в чем и есть основная беда Ирпеня.
Насчет ROI - никто(по крайней мере я) не утверждает, что Ирпень ни на что не годен. Годен. Он отлично подходит для сдачи в аренду за счет действительно более короткого срока окупаемости, т. к изначально дешевле. Но это не надолго, так будет до тех пор, пока находится достаточное количество не умеющих считать деньги, суммарную стоимость поездок в Киев и назад и до тех пор, пока нет переизбытка предложения по аренде в самом Киеве.
ликбез для непонимающих. Не вам решать где хорошо жить а где плохо, люди голосуют кошельком, остается только принять этот факт. Подземный паркинг в Версаль парке стоит. 14куе и мест свободных нет, в 600 метрах советский гаражный кооператив гаражи по 3500$ никому нах не нужны а по вашей ущербной логике в версаль заехали нищеброды из экономии. Из экономии как раз лучше жить в хруще возле метро а лучше возле работы.
1м2 коммерции в Ирпене генерирует больше дохода чем в любом спальнике Киева, как вы думаете почему? Потому что в Ирпень за последние годы заехало 50 тыс платёжеспособных людей купивших там квартиры и сделавших ремонты, фасадная коммерция за 2 года сделала х2 , в платёжеспособности населения высокая окупаемость коммерции.
короче учитесь читать и наблюдать а не спорить с очевидными вещами, потому что вам они не нравятся.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 6953
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1356 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20381
|3529624
|
Вів 11 тра, 2021 08:34
Успіх
|
|488
|217047
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|22217
|
|