Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Damien уже писал повторю ещё раз, 7 лет как ни на кого не работаю, бизнес с недвижимостью не связан (сдаю пару своих коммерческих помещений временно свободных, не более того), пишу что хочу. Свои мысли не навязываю, поддержки на форуме не ищу. В недвижимости интересует исключительно ROI. Сам переезжать в Киев не собираюсь, даже если мне подарят квартиру в тетрисе или где там у вас ещё хорошо.
На счет предложения посчитать время проезда на метро с Оболонь до Святошина встречное предложение сравнить время проезда с Ирпеня на Святошин электричкой. Метро проиграет.
Возможно, что это действительно так. Но выглядит со стороны это совершенно иначе. Вы как прожженный пропагандист, который говорит не то, что думает, а то, за что платят, сквозь все посты пускаете мысль(иногда прямо говоря, иногда как бы между делом) - "новострои Ирпеня-это хорошо, все НЕновострои Киева - это плохо", что в 99% случаев является неправдой. Даже когда Вам тычут фактами, Вы снова, как заправский пропагандист, не обращаете внимания на очевидное(садики, школы, пробки в Киев) и апеллируете полуправдой(якобы в Ирпене чистый воздух: да, он действительно чище Киева, но только днем, когда все разъехались и грязнее вечером, когда все дома) или правдой, не имеющей отношения к вопросу - на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро? Или то, что Сильпо не дураки, если магазины открывают в Ирпене. При чем тут Сильпо? Они магазины открывают не там, где жить хорошо, а там где людей на единицу площади дохрена, в чем и есть основная беда Ирпеня. Насчет ROI - никто(по крайней мере я) не утверждает, что Ирпень ни на что не годен. Годен. Он отлично подходит для сдачи в аренду за счет действительно более короткого срока окупаемости, т. к изначально дешевле. Но это не надолго, так будет до тех пор, пока находится достаточное количество не умеющих считать деньги, суммарную стоимость поездок в Киев и назад и до тех пор, пока нет переизбытка предложения по аренде в самом Киеве. Сейчас - это еще не переизбыток, за кусок хлеба+комуналь никто не сдает даже вонючую конуру в Киеве. Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа. Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.
Damien написав:Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа. Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.
Damien написав:Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа. Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.
Так і запишем: Ірпінь для бездітних одиночок.
А шо в Ирпенях нету садиков/школ? Раз есть спрос, то это неплохая бизнес идея...
в продолжении темы модных кондиционеров. шото дайкин сдает. какой-то шумный стал (наружный блок) и неаккуратность шторок внутренного блока в рабочем состоянии неприятно удивила. да, и стоимость его установки не связана с моделью, а с кол-вом лишних операций монтажников, что напрямую связано с криворукостью предыдущих монтажников, что подняло цену установки на 50% и она достигла в среднем 3000 грн за кондиционер (в придачу к ранее уплаченным 1250 грн)
vitaliian написав:Возможно, что это действительно так. Но выглядит со стороны это совершенно иначе. Вы как прожженный пропагандист, который говорит не то, что думает, а то, за что платят, сквозь все посты пускаете мысль(иногда прямо говоря, иногда как бы между делом) - "новострои Ирпеня-это хорошо, все НЕновострои Киева - это плохо", что в 99% случаев является неправдой. Даже когда Вам тычут фактами, Вы снова, как заправский пропагандист, не обращаете внимания на очевидное(садики, школы, пробки в Киев) и апеллируете полуправдой(якобы в Ирпене чистый воздух: да, он действительно чище Киева, но только днем, когда все разъехались и грязнее вечером, когда все дома) или правдой, не имеющей отношения к вопросу - на утверждение что от Ирпеня до Святошина 45мин в часы загрузки, Вы отвечаете, что от Оболони(!!!) до Святошина еще дольше. Причем тут Оболонь до Святошина, если на Оболони есть свое метро? Или то, что Сильпо не дураки, если магазины открывают в Ирпене. При чем тут Сильпо? Они магазины открывают не там, где жить хорошо, а там где людей на единицу площади дохрена, в чем и есть основная беда Ирпеня. Насчет ROI - никто(по крайней мере я) не утверждает, что Ирпень ни на что не годен. Годен. Он отлично подходит для сдачи в аренду за счет действительно более короткого срока окупаемости, т. к изначально дешевле. Но это не надолго, так будет до тех пор, пока находится достаточное количество не умеющих считать деньги, суммарную стоимость поездок в Киев и назад и до тех пор, пока нет переизбытка предложения по аренде в самом Киеве.
Статистика прироста населения Киев/пригород в помощь. Миграция создаёт кластеры, людям надо где-то покупать медикаменты, стричься, пить кофе, заказывать пиццу, получать посылки с розетки, ужинать и всё остальное.
Пример подземный гараж в Версаль парке 18куе https://www.olx.ua/obyavlenie/versal-pa ... JwoTk.html а в 600 метрах советский гаражный кооператив там годами висят гаражи по 3500$ - никому нах не нужны, а по вашей ущербной логике в версаль заехали нищеброды не умеющие считать деньги, из экономии. Ахринеть экономия 18куе когда в 600 метрах гауногараж в 5 раз дешевле. Из экономии как раз лучше жить в хруще возле метро, или прямо на работе.
Пока вы генерируете свой бред, 1м2 коммерции в Ирпене генерирует больше дохода чем в любом спальнике Киева (за исключением новостроев). в Ирпень за последние годы заехало 50 тыс платёжеспособных людей, купивших там квартиры (данные мэрии) и сделавших ремонты, (наверное не за последние деньги).
учитесь наблюдать, а не мантровать и подстраивать реальность под ваши стереотипы. Мир меняется очень быстро. Платежеспособное население мигрирует и живёт отдельно от нищебродов, внутри одного района существуют разные миры, и разница цен на недвижимость может достигать кратных величин, как в моем примере с версалем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 07:26, всього редагувалось 2 разів.
спасибо, чуть больше их. Теоретически, если на работу на 9, то в 7-37, 7-45, 7-56 можно пристрелятся. При этом, из дома нужно выйти в 7.30-7.40. На метро от разных Житомирской, ПОХ, Лесной до центра 20-25 мин. 15 мин добраться до метро и 10 к офису. Соответственно выход в 8-8.10. Разница 30 мин.
Damien написав:Также Ирпень годится, если ты - одиночка, без семьи и детей, в нем живешь и там же работаешь. И то, только из-за более низкого порога входа. Если есть семья и дети - это точно не надо. Ирпень был потерян как место для семейной жизни еще лет 7 назад, когда начали застраивать все, что глаза видят.
Так і запишем: Ірпінь для бездітних одиночок.
Надо добавить 4-м постулатом Трибеки. А вот интересно, Киев для семейных что-ли? Родил ребенка - ищи +50 куе на расширение до +1 комнаты. Садики/школы в Киеве дороже Ирпенских. Может по качеству лучше (хотя из случая с дочкой судьи качество даже университет Шевченка не гарантирует).
спасибо, чуть больше их. Теоретически, если на работу на 9, то в 7-37, 7-45, 7-56 можно пристрелятся. При этом, из дома нужно выйти в 7.30-7.40. На метро от разных Житомирской, ПОХ, Лесной до центра 20-25 мин. 15 мин добраться до метро и 10 к офису. Соответственно выход в 8-8.10. Разница 30 мин.
Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
Для когось це може бути критично і непід"ємно в горизонті всього життя.
А в кого є достатньо коштів, і може вибирати.
В когось нема вибору, так і проживе все життя на ДРВЗ.
Комусь влом щось змінювати, так як те що є, ніби і непогано.
Особисто мені по співідношенню ціна\якість "зайшла" Буча, а не Ірпінь. Але це чисто суб"єктивно.
Як знайшов відносно дешеві варіанти в Києві, то проінвестував київські бетонометри.
BIGor в ирпене материальный уровень родителей примерно одинаков, там нет деток чиновников, прокуроров, ментовских генералов и прочей нечисти. Про то как себя ведут в классе эти детки можно загуглить, я год назад писал историю как учителя физкультуры уволили за то что он в шутку назвал девочку крутых родителей скунсом. Он конечно не прав, но и увольнение не адекватный ответ, на директора надавили. Теперь эта девочка в школе король и управы на неё реально нет, разве что найти папу покруче.